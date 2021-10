Newcastle informe la police et ouvre une enquête sur un geste raciste présumé commis contre des fans de Tottenham lors du choc de la Premier League à St James ‘Park

Newcastle a ouvert une enquête sur un prétendu geste raciste envers les fans de Tottenham lors de l’affrontement de St James ‘Park dimanche.

« Newcastle United est au courant d’un prétendu geste raciste fait par un individu envers les supporters de Tottenham Hotspur à l’intérieur de St James ‘Park pendant le match de dimanche », indique un communiqué.

L’atmosphère était électrique au début mais il y aurait eu un incident très désagréable plus tard

« Une enquête est en cours et la police a été mise au courant.

« Notre message est clair : le football est pour tout le monde. La discrimination n’a absolument pas sa place dans le football, dans la rue, en ligne ou dans la société en général et nous ne la tolérerons en aucun cas.

« Newcastle United poursuivra l’action la plus énergique possible contre toute personne impliquée dans un comportement discriminatoire et soutiendra tous les efforts des autorités pour obtenir une condamnation pénale. »

«Le club adhère à l’engagement de la Premier League concernant les comportements abusifs et discriminatoires, ce qui facilite l’interdiction de tout fan impliqué dans un comportement abusif et/ou discriminatoire de tous les stades de Premier League.

Des images des médias sociaux semblent montrer qu’un fan à l’intérieur de St James ‘Park fait un geste de salut envers les supporters itinérants

« Que cet incident présumé se produise à un moment où tous les clubs de Premier League soutiennent visiblement la campagne No Room For Racism montre le travail que nous avons tous devant nous, auquel nous restons absolument attachés. »

Un porte-parole de la police de Northumbria a ajouté: «Nous pouvons confirmer que nous enquêtons sur un incident raciste présumé lors du match à domicile de Newcastle United avec Tottenham à St. James ‘Park dimanche.

« Des enquêtes sont en cours auprès du club pour identifier toute personne impliquée et déterminer si des infractions pénales ont été commises.

« En tant que force, nous ne tolérons aucun crime de haine au sein de nos communautés et nous nous engageons à prendre des mesures rapides et vigoureuses contre les auteurs. »

Le match, qui s’est terminé 3-2 contre les Spurs, a également connu un long arrêt après qu’un fan soit tombé malade dans les gradins. Heureusement, la vie du fan a été sauvée grâce au travail rapide d’un médecin sur le terrain, des médecins du club ainsi que des défenseurs de Tottenham Eric Dier et Sergio Reguilon.

Le ventilateur a été étendu sur une civière et transporté à l’hôpital et s’est depuis stabilisé

