Newcastle interroge Barcelone sur Clement Lenglet – rapport

Newcastle United est l’un des clubs de Premier League qui est rarement lié aux joueurs de Barcelone. Pourtant, cela a déjà changé depuis quelques jours que leur rachat par un consortium saoudien a été finalisé

La rumeur la plus récente est que Newcastle aimerait nul autre que Clément Lenglet de Barcelone. Le rapport nous parvient via Sport et ils détaillent comment les Magpies s’efforcent de faire un « petit investissement » cet hiver.

Newcastle ne veut pas devenir fou dans la fenêtre de transfert de janvier, car ils prévoient de plus gros mouvements pour l’été prochain, mais ont Lenglet sur le radar avant la prochaine fenêtre de transfert.

Sport rapporte que Lenglet « correspond au profil » recherché par l’équipe de Premier League et le club a déjà contacté Barcelone pour lui demander s’il était possible que le défenseur passe à autre chose.

Lenglet a déclaré au cours de l’été qu’il ne voulait pas quitter Barcelone mais a baissé la hiérarchie et n’a fait qu’un seul départ en Liga jusqu’à présent en 2021-22.