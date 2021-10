Newcastle lié à Marc Overmars qui pourrait amener Ten Hag de l’Ajax avec lui dans une nouvelle ère pour le club de Premier League après le rachat

Newcastle a été lié à une décision de Marc Overmars alors qu’ils cherchent à le nommer nouveau directeur du football du club.

L’ancien ailier d’Arsenal a passé les neuf dernières années à l’Ajax à se forger une réputation de classe mondiale et pourrait également être en mesure d’amener le manager très apprécié Erik ten Hag avec lui.

. – .

Overmars a fait des merveilles à l’Ajax aux côtés d’Edwin van der Sar

.

Overmars pourrait amener avec lui Ten Hag dont la réputation augmente après avoir reconstruit l’équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions

Newcastle est désormais le club de football le plus riche du monde à la suite de son rachat de 305 millions de livres sterling par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, et les nouveaux propriétaires considèrent Overmars comme l’homme pour tracer leur chemin vers le sommet.

The Mirror rapporte que le club a pris contact avec Overmars à la suite d’une course incroyable avec l’Ajax qui les a vus concourir pour les plus grands honneurs européens malgré la vente régulière de leurs meilleurs joueurs.

Overmars a supervisé quatre titres de champion d’Eredivisie depuis son retour à l’Ajax en 2012, et a aidé à faire monter le club en Europe.

L’Ajax a atteint la finale de la Ligue Europa contre Manchester United en 2017, puis a réussi à enchaîner avec une apparition en demi-finale de la Ligue des champions deux ans plus tard après l’arrivée de dix Hag.

L’ancien ailier d’Arsenal pourrait être prêt pour un retour en Premier League pour remporter plus de trophées

L’Ajax a perdu Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et Donny van de Beek après avoir raté de peu la finale, mais l’équipe est désormais tout aussi bonne grâce aux conseils d’Overmars et de Ten Hag.

L’apprenti de Pep Guardiola, ten Hag, était auparavant lié à Tottenham Hotspur, mais les deux parties ne sont pas parvenues à un accord pour un certain nombre de raisons, notamment la mauvaise maîtrise de l’anglais du Néerlandais.

Pendant ce temps, Overmars a encore près de trois ans sur son contrat avec l’Ajax, mais peut se retirer si une offre vient de l’une des meilleures ligues européennes, et serait probablement tenté alors que Newcastle envisage de quadrupler son salaire de 620 000 £ par an.

Le nouveau groupe de propriété des Magpies envisage également une paire d’autres noms, Michael Edwards de Liverpool et l’ancien directeur de Lille et Monaco Luis Campos.

Overmars et ten Hag ont organisé l’incroyable course de l’Ajax en demi-finale de la Ligue des champions, et leur équipe actuelle est tout aussi bonne

Edwards a fait partie intégrante des progrès de Liverpool et nous manquera à son départ en 2022

Edwards devrait quitter Liverpool l’année prochaine après avoir aidé l’équipe à revenir au sommet du jeu, remportant des signatures importantes telles que Virgil van Dijk et Alisson.

Le réalisateur portugais Campos a été crédité du développement de Kylian Mbappe et Fabinho en France, et il a aidé Monaco et Lille à affronter la puissance financière du PSG pour remporter des titres de champion.

