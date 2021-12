Newcastle mène une course à quatre pour signer un homme oublié de Tottenham en prêt pour aider à lutter contre la relégation

Newcastle United serait en tête de la course pour le prêt du défenseur de Tottenham Hotspur Joe Rodon.

L’international gallois n’a joué qu’une seule fois sous la direction du nouvel entraîneur-chef Antonio Conte.

Rodon a fait 19 apparitions pour les Spurs depuis qu’il a rejoint Swansea

Rodon a exprimé son désir de jouer régulièrement en équipe première et un éventuel prêt en janvier pourrait augmenter ses chances avant la Coupe du monde de l’année prochaine.

Newcastle pourrait être une destination possible pour Rodon, selon le Times, alors qu’ils cherchent à renforcer leur ligne arrière dans le but d’éviter la relégation de l’élite.

Cependant, le joueur de 24 ans pourrait retrouver l’entraîneur-chef de Brighton, Graham Potter, qui a travaillé ensemble pendant son séjour à Swansea.

Les Nord-Londres sont prêts à vendre le défenseur gallois et sont tombés sous le coup de l’ancien manager Nuno Espirito Santo et Conte.

Rodon a entamé sa carrière de joueur à Swansea où il a rejoint leur équipe de jeunes avant de s’établir comme joueur régulier de l’équipe première lors de la campagne 2018/19.

Il a rejoint Tottenham pour 11 millions de livres sterling en octobre 2020 et a joué 14 fois dans toutes les compétitions la saison dernière.

L’arrivée de Conte a limité son temps de jeu au club, mais l’ancien patron de Chelsea a admis que Rodon est actuellement le défenseur de deuxième choix de Tottenham derrière Eric Dier.

Conte a déclaré: « La première chose que j’ai essayé de faire – et que je fais – est de trouver la bonne position pour chaque joueur. Et à chaque poste tu as un double joueur, et dans la caractéristique, j’vois Joe derrière Eric [Dier] en position centrale.

Le Telegraph rapporte que Watford et Leeds surveillent également la situation de Rodon avant la fenêtre de janvier.