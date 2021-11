Newcastle a fait une démarche pour amener une star de Barcelone de classe mondiale en Angleterre, selon les rapports.

Les Magpies sont en mesure d’améliorer la qualité de leurs transactions à venir grâce à leur rachat de 305 millions de livres sterling. Cela pourrait voir la signature du record du club, qui est l’attaquant de 40 millions de livres sterling Joelinton, battu l’année prochaine.

L’équipe d’Eddie Howe a immédiatement jeté son dévolu sur l’arrière droit de l’Atletico Kieran Trippier. Ils auraient entamé des négociations avec l’international anglais le 8 novembre, bien qu’ils n’aient pas encore abouti.

Trippier souhaite un retour en Premier League, déclarant le mois dernier qu’il « adorerait » jouer à nouveau en Angleterre.

Une cible plus surprenante de Newcastle est Nicolas Pepe d’Arsenal. La signature de 72 millions de livres sterling a perdu sa place dans la première équipe et pourrait désormais quitter les Emirats en prêt.

Newcastle devra repousser Everton et Crystal Palace pour la signature du joueur de 26 ans.

On peut dire que leur poursuite la plus ambitieuse est celle du tireur de Barcelone Marc-Andre ter Stegen. L’Allemand a régulièrement prouvé qu’il était l’un des meilleurs gardiens de but du monde.

Au cours d’une année difficile pour le club, il a continué à être l’un de leurs meilleurs joueurs.

L’intérêt de Newcastle s’est manifesté pour la première fois le 4 novembre. Sport Witness, citant des articles de la presse espagnole, écrit qu’ils ont suivi de tels liens.

Les responsables du club ont envoyé à ter Stegen une offre officielle. Ils souhaitent faire de lui leur nouveau numéro un, en remplacement de Karl Darlow et Martin Dubravka.

La star a été « surprise » par l’approche et il est peu probable qu’elle l’accepte. Il s’inquiète de la « structure technique » de St James’ Park. PIF n’a pas encore installé de nouveau directeur général et a étonnamment conservé Lee Charnley en tant que directeur général.

La réaction signifie que Newcastle devra peut-être accepter la défaite dans sa poursuite du transfert. Une alternative est le joueur de Man Utd, Dean Henderson, qui cherche à quitter temporairement Old Trafford.

Newcastle rejeté par son coéquipier de ter Stegen

Le club de Tyneside a reçu une réponse similaire alors qu’il cherche à signer Philippe Coutinho du Barça.

Le Daily Mail écrit que Coutinho rejettera toutes les propositions cet hiver. Il veut gagner la confiance du nouveau manager Xavi et lancer sa carrière au Camp Nou.

Xavi donnera au Brésilien une chance d’impressionner, potentiellement lors des prochains matches contre l’Espanyol et Benfica.

Cependant, si Coutinho n’a pas d’impact, il sera à nouveau prêté au cours de l’été.

Au total, Coutinho a disputé 101 matches avec les géants espagnols toutes compétitions confondues et marqué 24 buts.

