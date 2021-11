Newcastle passe au deuxième rang pour la signature de l’attaquant comme l’avait prédit l’accord record

Newcastle United pourrait se tourner vers la deuxième division espagnole pour renforcer son attaque, mais la poursuite qu’ils ont en tête ne sera pas bon marché, selon un rapport.

La préparation est en cours pour le marché des transferts de janvier à Newcastle après leur prise de contrôle soutenue par les Saoudiens. Il est assez difficile de mesurer les attentes à l’heure actuelle alors qu’ils restent dans une bataille de relégation.

Néanmoins, leur nouvelle richesse signifie qu’ils devraient être une force en matière de transferts. Ils devront être astucieux dans leur façon de s’y prendre à la première occasion cet hiver.

Étant donné qu’ils sont sans victoire après 11 matchs de Premier League, il y a plusieurs domaines de leur équipe qu’ils pourraient renforcer. Mais un domaine qui sera toujours à l’ordre du jour est en attaque.

Newcastle n’a marqué que 12 buts en championnat cette saison. Ce n’est pas le nombre de buts le plus bas de la division, mais c’est celui qui devra s’améliorer s’ils veulent survivre.

Les attaquants actuels disponibles pour le nouveau patron Eddie Howe sont Callum Wilson, Joelinton et Dwight Gayle. Le premier est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, mais une compétition supplémentaire pourrait être utile.

Dans cet esprit, un rapport de Fichajes nomme l’attaquant d’Almeria Umar Sadiq comme cible de Newcastle en 2022.

Sadiq en est à sa deuxième saison avec Almeria, pour qui il a marqué 22 fois en 43 matchs la saison dernière. Il a repris là où il s’était arrêté avec sept buts en 15 matches jusqu’à présent en 2021-22.

En conséquence, Almeria est candidat à la promotion, avec actuellement une avance confortable au sommet de la Liga 2.

Sadiq pourrait cependant devenir un footballeur de haut niveau plus tôt – et dans un autre pays. On pense qu’il est maintenant sur le radar de Newcastle pour un transfert hivernal.

Almeria ne se plaindrait pas nécessairement s’ils pouvaient réaliser un profit important en le vendant. Ils l’ont acquis pour 5 millions d’euros, mais espèrent maintenant gagner des honoraires cinq fois supérieurs, égalant leur chiffre d’affaires record de 25 millions d’euros pour la vente de Darwin Nunez à Benfica en 2020.

Newcastle a les fonds pour payer un tel prix, mais doit maintenant décider s’il pense que Sadiq en vaut la peine. À 24 ans, il semble prêt pour la prochaine étape de sa carrière s’il parvient à reproduire ce qu’il fait en deuxième division espagnole.

Mais certains connaissent peut-être son sort malheureux avec les Rangers en 2018, ce qui signifie qu’il y aura toujours un élément de doute. Il espère que sa forme avec son club actuel est un reflet plus juste de sa vraie qualité et qu’il pourrait la reproduire ailleurs.

Newcastle craint la sortie du transfert

Malgré tout l’accent mis sur les signatures potentielles, Newcastle a encore des inquiétudes à régler concernant la perte de certains de ses propres joueurs.

Ils sont désireux de garder un noyau pour l’avenir et dans cet esprit, il sera important de protéger leurs meilleurs jeunes talents.

Cependant, ils ont vu certains de leurs actifs partir récemment et un rapport a confirmé l’intérêt croissant pour un autre.

Un milieu de terrain dont la sortie était auparavant bloquée sous l’ancien régime se trouve désormais dans une situation de contrat critique.

À ce titre, il est en lice pour un transfert en 2022, avec des clubs de plusieurs ligues faisant la queue…

