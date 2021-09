Newcastle pourrait être relégué en raison de l’échec de Mike Ashley à investir, affirme Simon Jordan, qui insiste sur le fait que le temps de Steve Bruce au club a « suivi son cours »

Mike Ashley a mis Newcastle United en danger de relégation cette saison après avoir échoué à investir dans l’équipe cet été, insiste Simon Jordan.

Les Magpies n’ont signé que deux joueurs dans la fenêtre de transfert – Joe Willock d’Arsenal pour 25 millions de livres sterling et le jeune attaquant Santiago Munoz prêté par Santos Laguna.

Mike Ashley est impopulaire parmi les fans de Newcastle et essaie de vendre le club depuis des années

Et, après un début de saison décevant qui n’a laissé qu’un point sur ses trois premiers matchs, Jordan pense que le fait que le président de Newcastle ne dépense pas de l’argent pourrait ramener le club dans le championnat la saison prochaine.

Jordan a déclaré à talkSPORT: «Je ne pense pas que Mike veuille mettre un centime dans Newcastle United. Je pense qu’il veut que Newcastle United soit entièrement autosuffisant.

« Bien sûr, maintenant, ce que vous avez, c’est que Newcastle, au cours des quatre ou cinq dernières années, a généré de très bons bénéfices et les fans l’ont regardé et sont partis : « Eh bien, ça va pour Mike Ashley, sa poche et son propriété, mais pour le club à l’avenir, nous voulons un peu plus », et ce sont les fans de football et ils ont le droit d’attendre.

Joe Willock a effectué un transfert de 25 millions de livres sterling à Newcastle après une période de prêt impressionnante

« Maintenant, grâce à COVID, Newcastle ne génère pas de profit et ce que vous voyez clairement, c’est que Mike Ashley ne veut pas s’approcher de sa poche, ayant des idées sur la façon dont les flux de trésorerie de cette entreprise devraient être gérés, et probablement mettre Lee Charnley comme homme de main pour faire son travail.

Jordan a ajouté: «Mike doit examiner longuement et sérieusement les réalités de la possession d’un club de football de Premier League. Vous devez dépenser de l’argent.

“Autant je suis dans le camp de suggérer que vous l’équilibrez, vous êtes dans le territoire maintenant que ce club peut être relégué, et qu’est-ce que cela apporte à quiconque?”

La pénalité tardive de James Ward-Prowse a empêché Newcastle de prendre les trois points lors de son dernier match

Jordan pense également que le temps du patron de Newcastle, Steve Bruce, au club a « suivi son cours » et qu’il aurait dû partir après les avoir maintenus dans la division la saison dernière.

«Je pense qu’il a suivi son cours à Newcastle. Je ne pense pas qu’on lui ait jamais donné de cours à suivre, très franchement, car il y avait une résistance à sa nomination dès le départ », a déclaré Jordan.

L’équipe de Steve Bruce est actuellement 17e de Premier League

« Que ce soit vrai ou faux, il y en a eu. Mon point de vue, et je l’ai dit à Steve lors de conversations plus tôt dans l’année, est qu’il aurait dû garder Newcastle éveillé, ce qu’il a fait avec facilité à la fin, et peut-être s’en est-il éloigné après avoir fait ce qu’il voulait faire, ce qui était de gérer Newcastle United.

“Je pense maintenant que Steve est passé du territoire d’une position difficile à une position presque intenable.”

Il a ajouté : « Il n’allait jamais être dans une position facile. Les fans ne l’aimaient pas, ils ne pensent pas que ce soit un assez bon manager, et il travaille pour un propriétaire pour lequel il est difficile de travailler.

“Il est difficile de travailler pour lui parce qu’il est vilipendé par les fans et, que ce soit à tort ou à raison, il l’est et tous ceux qu’il nomme qui ne vont pas contre lui comme Rafa Benitez l’a fait, alors les fans s’objecteront et croiront qu’il est juste une marionnette.”

