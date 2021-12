Newcastle poursuit l’objectif de 15 millions de livres sterling que Steve Bruce voulait en été

Le défenseur de Liverpool Nathaniel Phillips resterait une cible pour Newcastle United malgré un changement de manager et de salle de réunion à Tyneside.

Eddie Howe est désormais in situ dans le Nord-Est et il est à la recherche de nouvelles recrues pour renforcer son escouade. Le match nul de mardi soir avec Norwich n’a pas aidé leur cause en pied de tableau. Ils sont à six points de la sécurité et Howe cherche désespérément à améliorer une défense qui a inscrit 30 buts.

Et le Rapport télégraphique, Howe a ciblé le défenseur central Phillips, 24 ans.

Phillips n’a pas encore fait son apparition en Premier League et n’a en fait fait le banc que trois fois. Il a fait quelques apparitions dans les coupes, mais ses options en équipe première semblent minces.

Il était un membre apprécié de l’équipe de Jurgen Klopp la saison dernière lorsque les blessures ont durement touché le club d’Anfield.

Phillips a fait 17 apparitions en Premier League avec Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez blessés. Mais avec Van Dijk et Matip de retour en action, Phillips a été redondant.

Il est sous contrat jusqu’en 2025, mais après avoir goûté à l’action en équipe première la saison dernière, il profiterait sans aucun doute d’une autre chance ailleurs.

Newcastle a pris contact au sujet de la signature de Phillips cet été, alors que Steve Bruce était en charge. Cependant, Phillips était réticent à partir et Liverpool exigeait des frais de 15 millions de livres sterling, selon ..

valeur Phillips

Cette valeur a sans aucun doute baissé depuis sans temps de jeu pour le joueur.

Phillips espérait avoir une chance d’impressionner à nouveau Klopp cette saison. Mais la signature d’Ibrahima Konate pour 36 millions de livres sterling a mis un terme à cela.

Mais Phillips est toujours un favori de Klopp et sera probablement appelé lors de compétitions de coupe.

Dans une interview avec Metro, Phillips a déclaré: « Le manager, pour moi personnellement, a été d’une grande aide dans tous les aspects qu’il pouvait avoir depuis que je suis entré dans la première équipe.

« Il y a des années, lorsque j’essayais d’obtenir un prêt du club pour obtenir des matchs, Stuttgart s’est concrétisé pour moi parce que le manager n’était pas satisfait des autres options qui se présentaient et il a fait tout son possible pour trier la situation. Il a toujours fait de son mieux pour moi.

