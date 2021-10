La saison de Premier League n’est peut-être qu’en octobre, mais cela ne signifie pas que les clubs ne prévoient pas leurs transactions de transfert pour la fenêtre à venir.

Il ne reste qu’un peu plus de deux mois et demi avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Haaland est de bons amis avec la nouvelle signature de Manchester United, Jadon Sancho

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Timo Werner

Newcastle envisagerait un transfert en janvier pour l’attaquant de Chelsea Timo Werner.

Le journal allemand Bild affirme que les Magpies sont « en contact régulier » avec l’agent de l’attaquant alors qu’ils se préparent à dépenser de l’argent cet hiver.

Newcastle est lié à de nombreux joueurs depuis que leur rachat de 300 millions de livres sterling a été confirmé et des rapports dans le pays d’origine de Werner suggèrent que l’ancien homme de RB Leipzig pourrait être en tête de la liste de souhaits des nouveaux propriétaires.

Le joueur de 25 ans a rejoint Chelsea dans le cadre d’un accord de 48 millions de livres sterling en juin 2020, mais n’a pas réussi à mettre le feu au monde en Premier League, les Blues ayant battu un record de club de 97,5 millions de livres sterling sur Romelu Lukaku cet été.

Et les chefs de Newcastle espèrent que Werner pourrait être tenté de devenir leur nouvel homme principal à la place.

. ou concédants de licence

Werner a également perdu 16 buts à Chelsea Mauro Icardi

Ailleurs sur Tyneside, Mauro Icardi rejetterait l’intérêt de transfert de Newcastle pour rester au Paris Saint-Germain.

L’attaquant argentin a été présenté comme une cible possible après que son temps de jeu au PSG a été écourté par l’arrivée estivale de Lionel Messi.

Cependant, selon Gabriele Giuffrida – l’agent qui a aidé à orchestrer le transfert d’Icardi de l’Inter Milan à Paris – l’épouse de la star Wanda Nara n’a aucune envie de quitter la capitale française.

Giuffrida a déclaré à Gazzetta : « Quitter Paris n’est pas dans les plans de Mauro et Wanda, c’est la dernière chose qu’ils veulent.

« Je ne vois pas Mauro rejoindre un autre club bientôt. »

.

Mauro Icardi n’est pas intéressé à déménager à Newcastle Erling Haaland

Mino Raiola devrait s’entretenir avec Manchester City concernant un transfert pour l’attaquant du Borussia Dortmund.

Le joueur de 21 ans devrait largement quitter le club allemand l’été prochain et tous les meilleurs clubs européens devraient être en course pour signer le joueur.

L’équipe de Pep Guardiola fait partie de ceux qui sont en chasse et selon le Times, des pourparlers pourraient commencer dès janvier sur une éventuelle décision.

Haaland est sensationnel depuis qu’il a mis les pieds à Dortmund Raheem Sterling

L’attaquant de Manchester City veut obtenir des éclaircissements sur son avenir au club avant de reprendre les pourparlers contractuels, selon The Sun.

Sterling a 20 mois sur son contrat et après être tombé en disgrâce sous Pep Guardiola, il a depuis été lié à un transfert vers Barcelone.

Alors que le temps presse pour son accord, il semble que l’international anglais attendra son heure avant de décider quelle sera sa prochaine étape.

.

Raheem Sterling est un joueur avec de vraies questions autour de son futur Alex Oxlade-Chamberlain

Liverpool est ouvert à la perspective de vendre le milieu de terrain, mais uniquement au juste prix.

Arsenal a été crédité d’un intérêt pour Oxlade-Chamberlain qui a eu du mal à trouver des opportunités pour la première équipe sous Jurgen Klopp.

Avec les Gunners désireux de se réunir, le Mirror affirme qu’un accord est une possibilité.

.

Oxlade-Chamberlain pourrait avoir du mal à se frayer un chemin dans l’équipe de Liverpool cette saison Alexandre Lacazette

Newcastle prépare un coup pour l’attaquant d’Arsenal, selon la publication espagnole Fichajes.

Les Magpies recherchent une signature phare et pensent que le Français pourrait être la réponse car ils recherchent quelqu’un avec un pedigree mondial pour diriger leur ligne.

Lacazette est en fin de contrat l’été prochain et selon Football London, le joueur de 30 ans n’a pas l’intention de signer un nouveau contrat à l’Emirates Stadium.

.

Lacazette est sans contrat l’été prochain et n’a pas encore signé de prolongation Eden Hazard

L’ailier belge a été lié à un retour sensationnel à Stamford Bridge selon des informations en Espagne.

On prétend que Chelsea a eu des discussions informelles avec le Real Madrid au sujet d’un éventuel déménagement pour la star qui a passé sept ans dans l’ouest de Londres jusqu’en 2019.

Cependant, le rapport affirme que les géants espagnols n’envisageraient un accord que s’il impliquait que Reece James se rende au Bernabeu.

.

Eden Hazard a été lié à un retour à Chelsea Wilfred Ndidi

Manchester United envisage de signer le milieu de terrain de Leicester City.

Ole Gunnar Solskjaer est déterminé à renforcer son option de milieu de terrain avec l’incertitude entourant l’avenir de Paul Pogba qui est en fin de contrat l’été prochain.

Selon Fichajes, le joueur de 24 ans est une cible à long terme pour les Diables rouges qui pourraient enfin passer à l’action.

.

Le Nigérian est trop important pour que Leicester le vende sans délai pour remplacer Ousmane Dembele

Liverpool cherche à capitaliser sur les difficultés financières persistantes de Barcelone avec une décision du milieu de terrain.

Dembele fait face à un avenir incertain avec son contrat expirant à la fin de la saison, ce qui signifie qu’il peut signer un accord de pré-contrat en dehors de l’Espagne à partir du 1er janvier.

Cependant, avec le joueur de 24 ans aux prises avec une blessure au genou, cela signifie que l’équipe de Jurgen Klopp voudra peut-être attendre son temps pour faire un pas.

Le Français pourrait être une victime des problèmes financiers actuels de Barcelone