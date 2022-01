Newcastle prépare une « nouvelle offre » pour la « cible principale » d’Eddie Howe, Diego Carlos de Séville, la décision de Philippe Coutinho étant attendue dans « les prochaines 24 heures »

Newcastle prévoit une « nouvelle offre » pour le défenseur de Séville Diego Carlos après avoir vu une offre initiale de 25 millions de livres rejetée, selon des sources de talkSPORT.

Le joueur de 28 ans, qui était autrefois recherché par Liverpool, a rejoint l’équipe espagnole en 2019 et s’est imposé comme un défenseur pragmatique, capable de jouer par l’arrière.

Carlos est une figure imposante pour Séville

Depuis qu’il a remplacé Steve Bruce dans la pirogue de St James’ Park, le manager Eddie Howe a déjà vu son équipe marquer 42 buts cette saison et ne garder qu’une cage inviolée – avec une moyenne de 2,21 buts par match.

Alors que les Magpies languissent à la 19e place du classement de la Premier League, Howe a clairement demandé aux nouveaux bailleurs de fonds du club basés en Arabie saoudite d’aider à renforcer sa défense.

Kieran Trippier semble prêt à achever un transfert de l’Atletico Madrid, devenant ainsi le meilleur revenu du club, Newcastle étant susceptible de retourner en Espagne pour renforcer encore ses rangs défensifs.

Bien que leur offre initiale ait été rejetée, Alex Crook de talkSPORT affirme qu’une offre améliorée est en cours de préparation et qu’elle pourrait même avoisiner les 40 millions de livres sterling.

Le défenseur central de 28 ans est désormais la « cible principale » d’Eddie Howe

« Les sources de talkSPORT comprennent que le Nord-Est méga-riche a rejeté une offre de 25 millions de livres sterling pour le défenseur de Séville Diego Carlos.

« Je pense qu’ils prévoient une nouvelle offre et ils pensent qu’une offre d’environ 40 millions de livres sterling attirerait l’homme que nous comprenons est maintenant leur principale cible pour combler ce vide de défenseur central qu’Eddie Howe recherche désespérément. »

« Un peu de mise à jour sur Philippe Coutinho également, nous avons parlé de lui avec cet intérêt d’Aston Villa, parmi d’autres clubs de Premier League.

« On nous dit qu’une décision sur son avenir pourrait être prise dans les prochaines 24 heures, alors surveillez cet espace en ce qui concerne Coutinho et Newcastle. »