Newcastle prépare une offre pour le milieu de terrain lillois Yusuf Yazici qui était auparavant pourchassé par Man Utd

Newcastle préparerait une offre pour le milieu de terrain lillois très bien noté Yusuf Yazici lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier.

le Pies devraient être occupés dans la fenêtre d’hiver, surtout compte tenu de leur situation actuelle du mauvais côté du tableau de la Premier League. En effet, les riches nouveaux propriétaires du club devraient soutenir Eddie Howe dans le but de maintenir leur statut de premier plan.

Les liens vers un certain nombre de joueurs continuent d’affluer et le dernier en date est Yazici, selon des rapports en provenance de Turquie.

Le quotidien turc Sabah déclare que l’équipe de St James’ Park se prépare à lancer une offre pour le talentueux joueur de 24 ans, qui était lié à Manchester United avant de déménager à Lille.

Yazici n’a disputé que cinq départs en Ligue 1 jusqu’à présent cette saison et souhaite partir pour augmenter son temps de jeu.

Le rapport ajoute que les Toon ont identifié l’international turc comme un ajout potentiel pour renforcer la salle des machines de Howe.

En plus de Newcastle, Yazici suscite également l’intérêt de son pays natal sous la forme de Galatasaray.

Reconstruction défensive des yeux de Newcastle

Pendant ce temps, Newcastle vise haut dans la fenêtre de janvier après qu’un rapport a révélé qu’une cible de Chelsea faisait partie d’une reconstruction défensive à deux volets.

Bien qu’il soit le club le plus riche du monde, Newcastle fait face à la possibilité très réelle d’un championnat de football la saison prochaine. L’équipe d’Eddie Howe n’a remporté qu’un seul match de championnat toute la saison et a joué au moins un match de plus que chacun de ses rivaux de survie.

Cependant, les Magpies ont des fonds presque sans fond à leur disposition, et tous les yeux seront rivés sur St. James ‘Park le 1er janvier.

Football Insider a récemment déclaré que la défense centrale et le milieu de terrain étaient la priorité de Howe sur le marché. Cela n’est pas surprenant étant donné que Newcastle a inscrit le plus de buts en Premier League cette saison.

Maintenant, selon le Sun, Newcastle vise haut avec des accords avec Barcelone et Everton à l’ordre du jour.

Howe capitalise sur les troubles à Digne

Premièrement, ils ciblent l’arrière gauche des Toffees en difficulté, Lucas Digne. Le Français, 28 ans, est tombé en disgrâce auprès de Rafael Benitez après une apparente rupture du terrain d’entraînement.

Cela a conduit Chelsea à enregistrer son intérêt à la suite de la blessure au LCA subie par Ben Chilwell.

Cependant, cette piste est depuis devenue froide, Newcastle faisant maintenant la une des journaux. L’État du Soleil, Digne, coûterait 25 millions de livres sterling à Newcastle et serait «en mesure d’être vendu» par Benitez.

Le deuxième nom sur leur liste est Samuel Umtiti de Barcelone. L’importance du demi-centre au Camp Nou a diminué cette saison. Un seul départ en championnat a été annoncé, avec un remarquable rapport du Daily Express affirmant que Barcelone le considère déjà comme un « ex-joueur ».

Les troubles financiers de Barcelone ont été bien documentés et le changement d’Umtiti pourrait aider leur cause. Son salaire de 220 000 £ par semaine dissuadera la plupart des prétendants, mais pas Newcastle.

Umtiti commanderait des frais de 17 millions de livres sterling par Sun. Si le Français aide à consolider leur backline qui fuit, ce serait de l’argent bien dépensé.

