Newcastle prêt à fondre alors que le PSG avertit la star sur le temps de jeu

Le Paris Saint Germain a dit à une signature estivale de renom d’être patient alors qu’il lutte pour le temps de jeu au milieu des discussions sur une sortie potentielle, selon TEAMtalk.

Le PSG a battu Barcelone à la signature de transfert gratuit de l’ancien homme de Liverpool Gini Wijnaldum au cours de l’été. Mais il a été limité à seulement sept départs, et seulement trois d’entre eux l’ont amené à jouer 90 minutes.

Le joueur de 31 ans a vu son temps de jeu limité sous l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino.

Désormais, les sentiments de Wijnaldum sont clairs et ses représentants ont déjà examiné les options potentielles. Cependant, le directeur sportif Leonardo a clairement indiqué que le club n’était pas prêt à le laisser partir.

Nous pouvons révéler que l’un des clubs gardant un œil sur sa situation est l’ancien club de Newcastle, qui a clairement fait savoir qu’il serait intéressé – s’il devenait disponible.

Wijnaldum pense qu’il pourrait toujours jouer un rôle clé au PSG mais suivra également de très près la situation autour de Pochettino.

L’Argentin est actuellement le principal candidat à la succession de Manchester United. Cependant, il a pris ses distances avec ces rumeurs avant le choc du PSG avec Manchester City le mercredi soir.

Newcastle progresse dans un nouveau rendez-vous

Pendant ce temps, Newcastle aurait fait de solides progrès dans sa candidature à la nomination de Ramon Planes en tant que nouveau directeur sportif – malgré les affirmations selon lesquelles deux des grands frappeurs du football européen envisagent également l’Espagnol.

Les Magpies ont commencé la nouvelle ère brillante d’Eddie Howe avec un match nul 3-3 durement disputé contre Brentford à St James’ Park. Alors que leur nouvel entraîneur était absent après un test covid positif, son influence s’est certainement fait sentir. Mais avec Newcastle enraciné au bas du tableau et sans victoire en 12, beaucoup de travail acharné nous attend.

En effet, le premier à leur ordre du jour est de nommer un nouveau directeur sportif pour assister Howe dans son entreprise de transfert.

Marc Overmars et Edwin van der Sar ont tous deux vu leurs noms mentionnés avec le poste vacant. Cependant, des rapports plus tôt ce mois-ci ont affirmé que les avions devenaient leur principale cible.

Ces espoirs ont maintenant reçu un coup de pouce important au milieu de son départ au camp de Nou.

Selon Sport, Planes a cherché à partir après la nomination de Xavi Hernandez en tant que patron. De plus, il a été rapporté que Planes « étudie les offres » d’ailleurs.

En effet, ils déclarent qu’il a «un certain nombre d’offres importantes sur la table» et «étudie la possibilité» de déménager à Tyneside. Les avions auraient « affamé » de revenir dans le jeu dès que possible et donneront bientôt une réponse à Newcastle.

Avions un homme en demande

Cependant, selon le point de vente espagnol, Newcastle n’est pas le seul à aimer les avions. En effet, ils affirment que Bayer Leverkusen et Roma envisagent des approches pour les avions.

Et ils insistent sur le fait que la possibilité qu’il se rende à Rome prend du poids ces derniers jours.

La Roma a cependant déjà Tiago Pinto comme directeur sportif. À cette fin, il reste à voir comment ils accueilleront les avions.

En conclusion, Sport affirme que Planes aura une nouvelle équipe avant la fin de l’année. De plus, ils s’attendent à ce que Newcastle ait leur réponse « très bientôt ».

