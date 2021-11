Newcastle prêt à payer des frais énormes pour s’emparer bientôt d’un nouveau top manager cible

Newcastle United vise à dévoiler son nouveau manager lors de la prochaine pause internationale – et un nouveau favori a émergé pour prendre le poste.

Steve Bruce s’est récemment séparé du club lors de la première décision majeure prise par leurs nouveaux propriétaires. La promesse de succès à long terme fait de Newcastle une destination attrayante pour plusieurs candidats, à condition qu’ils reconnaissent la situation actuelle de l’équipe.

De nombreux entraîneurs semblent intrigués par la perspective de conduire Newcastle dans une nouvelle ère. Paulo Fonseca était un favori pour le travail et avait l’intention de faire cinq signatures transformatrices en janvier.

Il est alors dépassé dans l’ordre de préférence des propriétaires par Lucien Favre, qui aurait trouvé le travail une proposition « alléchante ».

Le patron par intérim Graeme Jones a d’abord été informé qu’il superviserait deux matchs en charge. Ceux-ci sont maintenant dépassés, ce qui signifie qu’un rendez-vous devrait en théorie être proche.

Mais Newcastle ne se précipite pas dans une décision et il semble maintenant que Jones les mènera à la trêve internationale. Ensuite, ils feront leur choix pour un nouveau patron permanent.

Selon Sport1, le nouveau favori pour prendre en charge Newcastle est Unai Emery.

Emery a déjà joué en Premier League, où il dirigeait Arsenal. Après les avoir quittés en 2019, il a attendu un an avant de décrocher son prochain emploi avec Villarreal.

L’Espagnol a guidé le Yellow Submarine vers la gloire de la Ligue Europa la saison dernière après avoir battu Manchester United aux tirs au but en finale.

Villarreal l’a toujours sous contrat jusqu’en 2023, mais selon Sport1, Newcastle est « désireux de payer des frais de transfert énormes » pour le libérer.

Leur objectif est de l’avoir en place pendant la pause internationale afin qu’il puisse commencer à planifier leur reconstruction.

Unai Emery sous pression à Villarreal

Newcastle n’a remporté aucune victoire depuis ses 10 premiers matchs de Premier League, il faut donc un gros revirement. Trouver le bon coach est la première étape de leur plan à long terme pour redevenir une force majeure.

Emery quitterait Villarreal en milieu de tableau après son propre début de saison difficile. Ils sont 13e de la Liga après avoir remporté seulement deux de leurs 11 premiers matchs. En tant que tel, Emery subit un peu de pression.

Mais l’entraîneur a connu beaucoup de succès dans un passé pas si lointain. Par conséquent, Newcastle pense qu’il pourrait être l’homme idéal pour les faire avancer.

Et il ne semble pas qu’ils soient prêts à attendre pour voir s’il sera limogé par Villarreal. Au lieu de cela, ils se préparent à payer pour obtenir ses services.

Au cours de son précédent emploi en Angleterre avec Arsenal, il a obtenu 1,85 point par match en 78 matchs après avoir succédé à Arsène Wenger. Son taux de victoire était de 55,1%.

Auparavant, il avait dirigé le Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018, remportant un titre de Ligue 1 et six autres trophées.

Il est surtout connu pour son succès en Ligue Europa, qu’il a remporté trois saisons consécutives avec Séville plus tôt dans sa carrière et qu’il a de nouveau relevé avec Villarreal la saison dernière.

