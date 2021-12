Newcastle prêt à payer « tout ce que Man Utd demande » pour signer la déclaration

Newcastle est devenu le favori pour débarquer la star de Manchester United, Anthony Martial, après que de sérieux doutes ont émergé de son compatriote Barcelone, selon un rapport.

Martial, 26 ans, semble destiné à quitter Old Trafford cet hiver. Le Français est tombé dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford et n’a commencé que quatre matchs toutes compétitions confondues au cours d’une saison de lutte jusqu’à présent. Martial n’a pas encore figuré sous la direction du patron par intérim Ralf Rangnick, après s’être blessé au genou à l’entraînement avant la victoire du week-end dernier contre Crystal Palace.

L’agent de Martial, Philippe Lamboley, a récemment confirmé que son agent cherchait un nouveau défi.

Il a déclaré à Sky Sports News : « Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer, il ne veut pas rester en janvier et je parlerai bientôt au club.

Toujours dans ce qui devrait être son apogée, une file de prétendants potentiels s’est rapidement formée. The Mirror a révélé Arsenal, Newcastle, Barcelone et le PSG étaient tous dans le cadre.

Cependant, le dernier en date du média espagnol El Nacional a insisté sur le fait que Newcastle est le favori après que le patron de Barcelone, Xavi, a exprimé ses inquiétudes concernant Martial.

Martial et Xavi doutent de la porte ouverte à Newcastle

Le rapport indique que Martial était prêt à « rejeter le reste des parties intéressées » à rejoindre Barcelone. Cependant, il nourrit maintenant des doutes quant à savoir s’il serait plus qu’un petit joueur en Espagne.

Son doute vient du fait que Xavi aurait des doutes sur le déménagement. Xavi « valorise » la qualité que possède Martial, mais n’est pas sûr que l’investissement en vaudrait la peine dans son ensemble. De plus, son inflexibilité positionnelle étant capable de ne jouer que large est une préoccupation.

Martial a coûté à United un montant initial de 36 millions de livres sterling en 2015, pouvant atteindre au nord 57 millions de livres sterling. L’article indique qu’il pourrait désormais être disponible pour la moitié de ce montant – ou moins. Même ainsi, Xavi ne sait pas si Martial vaut la peine d’aspirer une partie importante du maigre budget du Barça.

En tant que tel, la voie est libre pour que Newcastle fonce. Les Magpies riches en espèces sont décrits comme étant prêts à « payer pour tout ce que United demande » pour Martial.

Ce serait de la musique aux oreilles de Rangnick qui pourrait réinvestir les fonds dans un lecteur plus adapté à son système.

De plus, Martial serait un partant presque garanti au parc de St. James, lui donnant ainsi une occasion parfaite de remettre sa carrière sur les rails.

Newcastle sera probablement le plus occupé pendant une fenêtre de transfert inhabituellement mouvementée en janvier

Rangnick veut que la clause libératoire soit payée pour Chelsea, cible de Liverpool

Pendant ce temps, Ralf Rangnick veut que Manchester United paie la clause libératoire du prospect barcelonais Gavi.

C’est selon Tódófíchíájés, qui affirme que le milieu de terrain était l’une des options de transfert que Rangnick a présentées au club lors de sa première implication.

A seulement 17 ans, il a un bel avenir devant lui. Reste à savoir où il le dépensera, car il a déjà attiré l’intérêt de transfert de Chelsea et Liverpool.

Le Barça ne l’a sous contrat que jusqu’en 2023 et essaie de prolonger son contrat, qui contient également une clause libératoire de 50 millions d’euros. Le rapport espagnol affirme que Man Utd serait capable de respecter ce prix demandé et Rangnick a l’intention de le faire.

Il aurait dit aux chefs de United que Gavi pourrait « cimenter l’avenir du club ». Même si un accord serait « compliqué », le rapport affirme qu’il n’est pas impossible.

La situation financière du Barça signifie qu’il a actuellement du mal à apaiser l’agent de Gavi. L’option d’encaissement peut être trop intéressante pour être refusée, même s’ils en viennent à le regretter.

United espère pouvoir en profiter et lui proposer un contrat qui serait « inaccessible » pour son club actuel. Mais ils devront attendre l’été pour savoir quelle sera la décision.

