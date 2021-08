Newcastle rejoint Arsenal et Tottenham à la recherche d’une star de Serie A le mal du pays

Des informations en Italie affirment que Newcastle United s’est renseigné sur la signature du milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey dans la fenêtre de transfert d’été.

Le joueur de 30 ans a terminé deux ans d’un contrat de quatre ans à Turin. Il a signé un transfert gratuit après avoir conclu son contrat avec Arsenal et de grandes choses étaient attendues de l’international gallois. Il a donné un aperçu de son talent, mais cela a généralement été une période décevante en Italie.

L’ancien as de Cardiff City n’a fait que 11 départs en Serie A en 2019-2020 et deux autres la saison dernière. Il a souvent été utilisé en dehors du banc et son temps avec la vieille dame touche peut-être à sa fin.

Un certain nombre de clubs de Premier League seraient intéressés. En juin, Crystal Palace, Everton, West Ham et l’ancien club Arsenal étaient liés.

Et il y a une semaine, le lien impensable est apparu lorsque Tottenham a été ajouté à sa liste de prétendants. Il n’y a eu aucune nouvelle si l’un des clubs susmentionnés a fait une offre.

Mais il semble qu’ils aient de la compagnie car les Magpies ont également été mentionnés en relation avec le joueur, selon Goal. Steve Bruce cherche des renforts mais n’a pas encore signé.

Il travaille dans l’ombre du propriétaire Mike Ashley – jamais du genre à desserrer facilement les cordons de la bourse. Il n’est pas précisé si les Tynesiders rechercheraient un accord de prêt, mais c’est le scénario le plus probable.

Ramsey désireux de quitter la Juve

Ramsey a marqué 64 buts en 369 apparitions avec les Gunners. Il a également aidé de nombreuses personnes et a été un joueur pour exciter les fidèles des Émirats.

Mais il n’a trouvé le filet que six fois pour la Juventus tout en luttant contre des blessures. Et lors de l’Euro 2020, le Gallois s’est ouvert, laissant entendre que son avenir est loin de la Juve.

« Les deux dernières saisons à la Juventus ont été très difficiles, frustrantes, pas seulement d’un point de vue physique. Je veux un endroit où je peux à nouveau me sentir bien », a-t-il déclaré. « Il y a eu de nombreux facteurs et changements auxquels je n’étais pas habitué.

«Alors, je prends les choses en main et j’ai les bonnes personnes autour de moi pour essayer de trouver le meilleur plan possible pour me remettre dans un endroit où je me sens à nouveau bien et confiant.

“Le personnel gallois et l’équipe médicale ont été brillants, ils ont été ouverts aux discussions et il est important que tous soient sur la même longueur d’onde.”

