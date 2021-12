Newcastle rejoint Liverpool et l’Irlande en tant qu’équipes qui ont été laissées en colère par Cristiano Ronaldo s’échappant du rouge alors qu’un homme de Manchester United s’échappe du rouge pour le coude de Ryan Fraser

Après avoir récemment battu des records pour les buts de clubs les plus internationaux et seniors, il est difficile d’affirmer que Cristiano Ronaldo n’est pas le plus grand buteur de tous les temps.

Ronaldo a trouvé le chemin des filets à un rythme étonnant avec plus de 800 buts au cours d’une carrière riche en trophées, en partie grâce à sa fiabilité.

Ronaldo continue de prendre tous les records de buts possibles disponibles

Ronaldo bat également des records pour le Portugal, grâce à sa capacité à éviter les blessures et les suspensions

Le joueur de 36 ans est 10e sur la liste des apparitions les plus professionnelles jamais enregistrées, évitant largement les blessures et les suspensions, lui permettant de trouver le chemin des filets sur tous les fronts.

Mais cela n’est pas venu sans controverse, surtout depuis le retour de Ronaldo à Old Trafford.

Ronaldo a été trouvé avec un écart étrange au cours de sa carrière, ramassant sept cartons rouges en cours de route, mais il a eu la chance de ne pas en ajouter depuis qu’il a rejoint Manchester United.

Quelques jours seulement après avoir signé pour le club pour la deuxième fois fin août, le prochain match de Ronaldo était en fait pour le Portugal lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde.

Ronaldo a battu l’Irlande mais aurait pu voir rouge

Deux têtes de Ronaldo après la 88e minute du match ont vu le Portugal non seulement gagner 1-0, mais leur capitaine a également battu le record du meilleur buteur du football international.

Cependant, les choses auraient pu être très différentes juste avant que Ronaldo ne rate un penalty à la 15e minute, lorsque l’attaquant a levé la main sur le défenseur irlandais Dara O’Shea.

Ronaldo a levé la main sur O’Shea et a eu de la chance de rater son visage

Le défenseur irlandais en a profité, mais n’a pas fait ce qu’il voulait

O’Shea provoquait Ronaldo en déplaçant le ballon de l’endroit, et duley a eu une réaction, mais n’a pas réussi à faire expulser le talisman du Portugal pour son indiscipline.

Un mois plus tard et le retour glorieux de Ronaldo à United avait commencé à perdre de son éclat, une défaite inquiétante de 4-2 contre Leicester a été suivie d’une humiliation de 5-0 par Liverpool, et leur nouvelle recrue a déclenché ses frustrations.

Ronaldo a eu un coup de pied bizarre à Jones

Ronaldo a abattu Jones d’un coup de pied et a tiré deux autres lorsque le jeune était au sol

3-0 à la 45e minute et sur le point de concéder un quatrième but record en première mi-temps à domicile contre Liverpool, Ronaldo a perdu le ballon contre le jeune Curtis Jones et a répondu par un coup de pied.

Jones a été sorti et a heurté le pont, et Ronaldo a répondu avec deux autres bottes sur sa poitrine, mais encore une fois, a évité le rouge, laissant l’incident avec juste une réservation.

Les tensions semblaient s’être atténuées pour United après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, mais avec l’équipe à la traîne contre les candidats à la relégation Newcastle, Ronaldo a de nouveau perdu la tête lundi soir.

Ronaldo a absolument volé dans Fraser dont les coéquipiers ont été choqués de ne voir qu’un jaune

Fraser a été complètement nettoyé par le défi brutal

1-0 en seconde période et avec les appels à plus d’engagement du manager par intérim Ralf Rangnick, Ronaldo est allé trop loin lorsqu’un ballon est apparu dans la moitié de Newcastle.

Battu par Ryan Fraser, Ronaldo a déclenché sa fureur contre l’Écossais, balayant le ballon perdu et sortant l’ailier de Newcastle avec une mise en échec semblable à quelque chose vu dans la LNH.

Les joueurs de Newcastle ont été choqués de voir l’arbitre Craig Pawson ne retirer qu’un carton jaune, et malgré un autre carton, la frustration de Ronaldo face au manque de performances de United pourrait bientôt réapparaître.

