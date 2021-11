Newcastle remportera sa première victoire avec style contre les prétendants à la relégation Norwich, un derby passionné du Merseyside et un affrontement rival d’Arsenal contre Man United

Le programme hivernal chargé de la Premier League commence cette semaine alors que nous avons droit à une multitude d’affrontements en milieu de semaine, y compris de grandes rivalités.

Liverpool fait le court voyage à travers le Merseyside pour affronter Everton mercredi tandis que Manchester United accueille ses anciens ennemis Arsenal jeudi.

Sterling a mis City au niveau avec une finition ratée en seconde période qui a déclenché un retour

Cette semaine voit également une bataille de relégation alors que Newcastle affronte Norwich ce soir.

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils de certains des matchs les plus remarquables…

Newcastle contre Norwich City

Newcastle United est en difficulté au bas du classement de la Premier League, mais une victoire pourrait les voir sauter Norwich City avec une victoire dont ils ont désespérément besoin.

Les Canaries ont été renforcées par leur nouveau manager Dean Smith qui a décroché une victoire et un match nul lors de ses deux premiers matchs après la première victoire de la saison de Daniel Farke juste avant son départ.

Mais Eddie Howe n’a pas encore pleinement marqué son autorité sur les Magpies après avoir raté son premier match à cause du covid.

Les Magpies sont toujours le seul club des quatre ligues anglaises sans victoire.

Newcastle a trois points de retard sur ses adversaires, mais ils ont un solide bilan contre les Canaries, avec sept victoires et deux nuls lors de leurs neuf dernières rencontres.

St James ‘Park sera rempli de fans enthousiastes pressant le ballon à travers la ligne mardi soir sous les lumières, ce qui peut faire toute la différence dans cette bataille de relégation.

Ce sera le premier match à domicile de Newcastle où ils ont commencé la journée en bas du tableau depuis octobre 2015, où ils ont également affronté Norwich… et les ont battus 6-2 !

Astuce talkSPORT EDGE: Newcastle United gagnera, plus de 4,5 buts et les deux équipes marqueront à 12.86/1 (Betfair).

getty – contributeur

Eddie Howe est à la recherche de la première victoire de Newcastle de la saison

Everton contre Liverpool

Le derby du Merseyside déçoit rarement et le premier affrontement de cette année fera quand même la une des journaux, car Everton n’a remporté aucune victoire lors de ses sept derniers matchs.

Ce match a vu plus de cartons rouges que tout autre avec 22 envois stupéfiants alors qu’ils se battent vraiment pour en faire une rivalité passionnante pour les neutres.

Liverpool est invaincu lors de ses dix derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Everton, qui remonte à octobre 2010.

Cependant, les fans d’Everton pourraient ne pas être trop inquiets de perdre tous les points possibles car huit de ces visites ont terminé au niveau, y compris chacune des quatre dernières d’affilée.

Liverpool pourrait battre le record de l’élite anglaise en marquant deux buts ou plus lors de matchs consécutifs, s’il en marque au moins deux contre Everton. Ils sont actuellement associés à la séquence de 17 matchs de Sunderland qui remonte à 1927.

Mohamed Salah a marqué ou aidé un but lors de chacun de ses six derniers matchs à l’extérieur en championnat avec sept buts et cinq passes décisives et l’ailier a également été en feu pour les Reds en Ligue des champions.

Astuce talkSPORT EDGE: Mo Salah assiste à tout moment et plus de 4,5 cartes à 7,91/1 (Paddy Power).

Manchester United contre Arsenal

Le dernier match en milieu de semaine voit cette rivalité classique entre Man Utd et Arsenal reprendre vie.

Les deux équipes seront parties pour une victoire avec des matchs récents menaçant leur place à la place européenne dans le classement de la Premier League.

Michael Carrick devrait prendre les rênes pour la troisième fois car Ralf Rangnick, qui a été annoncé comme manager par intérim lundi matin, n’est pas encore en mesure de prendre les rênes.

Les Red Devils sont sans victoire en six matches de championnat contre Arsenal et Mikel Arteta n’a été en charge que des trois derniers d’entre eux.

Le patron des Gunners était en difficulté au début de la saison après une terrible série de matchs, mais il a renversé la vapeur et cherche maintenant à défier la quatrième place du tableau, ce qui ne leur échappe pour le moment que par la différence de buts.

Arsenal a également gardé sa cage inviolée contre United lors des trois derniers matchs.

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué deux pénalités lors des cinq derniers matchs alors que l’attaquant gabonais est impatient d’inscrire un autre but à son compteur cette saison.

Astuce talkSPORT EDGE : Arsenal gagne à 27/10 ou Arsenal marque un penalty à 6/1 (William Hill).

GETTY

Aubameyang a marqué deux fois contre United lors des derniers matches via le point de penalty

