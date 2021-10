Newcastle revient pour le talent marseillais après son rachat, prêt à affronter la Lazio

L’amélioration de la situation financière de Newcastle United après leur rachat les a vus revenir pour une star marseillaise, selon des informations.

La propriété des Magpies a récemment changé de mains pour un montant de 305 millions de livres sterling. Mike Ashley a accepté une offre d’un consortium soutenu par l’Arabie saoudite pour le club de Tyneside.

Newcastle est désormais l’équipe la plus riche du football mondial. Leurs propriétaires sont plus de dix fois plus riches que ceux de Manchester City, à environ 320 milliards de dollars (235 milliards de livres sterling).

Comme prévu, la nouvelle a donné lieu à de nombreuses rumeurs de transfert. On pense que les responsables de Newcastle préparent un coup de choc pour l’attaquant de Chelsea Timo Werner.

Ils cherchent également à trouver le remplaçant à long terme de Steve Bruce. Antonio Conté, Brendan Rodgers et Steven Gerrard sont tous à l’étude pour prendre le relais.

Malgré les richesses nouvellement découvertes, Newcastle reste intéressé par un milieu de terrain marseillais qu’il a ciblé cet été.

Le point de vente italien La Lazio Siamo Noi (via Sport Witness) écrit que 21 ans Boubacar Kamara pouvait encore rejoindre les Magpies.

Ils ont soumis une offre de 14 millions d’euros (11,8 millions de livres sterling) cet été, mais l’ont rapidement repoussée par la formation française. Kamara n’était pas non plus disposé à abandonner la compétition européenne pour jouer à St James’ Park.

L’international français U21 risque désormais d’être tenté par la richesse du club. Ils sont également susceptibles de soumettre une offre beaucoup plus élevée au cours de la fenêtre de transfert de janvier.

Mais Newcastle n’aura pas tout à sa manière. Ils devront repousser la Lazio pour les services de Kamara. Leur manager, l’ancien patron de Chelsea, Maurizio Sarri, cherche à renforcer son milieu de terrain.

Il considère Kamara comme une solution idéale qui lui offrira de nombreuses années de service. Cela pourrait déclencher une guerre d’enchères en 2022 pour l’un des actifs les plus prisés de Marseille.

Robinho, Eto’o ou Johnson ? Quel exemple suivra Newcastle avec sa richesse nouvellement acquise ?

Newcastle devrait recruter un attaquant de classe mondiale

L’ancien milieu de terrain des Magpies Darren Ambrose pense que le club pourrait tenter de signer Harry Kane l’été prochain.

Le capitaine anglais a fait l’objet d’une offre de 100 millions de livres sterling à Man City plus tôt cette année. Tottenham l’a rejeté et a déclaré son prix à 160 millions de livres sterling.

Ces frais n’ont jamais été égalés et Kane a dû reporter son attention sur le club du nord de Londres. Mais Newcastle a maintenant les fonds pour lui donner un nouveau défi.

Ambrose a déclaré à talkSPORT : « Et Harry Kane ? « Maintenant, je dis cela parce que Manchester City ou Chelsea vont-ils payer entre 100 et 120 millions de livres sterling cet été ?

« Je ne pense pas qu’ils le soient. je pense [City] est allé à environ 130 millions de livres sterling cet été, donc Newcastle le fera. Ils iront de 150 à 200 millions de livres sterling.

« Disons que Daniel Levy impose des frais de transfert ridiculement élevés que personne d’autre ne paiera et Newcastle dit: » OK, il y a 150 millions de livres sterling « .

« Qui a le plus de chances de remporter un trophée en ce moment ? Tottenham ou Newcastle en ce moment ?

« Tout le monde va dire [Newcastle] maintenant parce qu’ils sont un projet et qu’ils ont de l’ambition.

