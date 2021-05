Newcastle scelle la survie de la Premier League alors que la victoire surprise contre Leicester donne plus d’espoir aux rivaux pour les places en Ligue des champions

La candidature de Newcastle pour la survie de la Premier League est aussi bonne qu’elle a remporté une victoire choc 4-2 à Leicester.

Buts Joe Willock, Paul Dummett et un doublé de Callum Wilson ont vu les Magpies prendre une avance de 4-0 tandis que Marc Albrighton et Kelechi Iheanacho ont donné du respect au score.

Ce fut une fantastique performance à l’extérieur pour Newcastle, qui jouera sûrement dans l’élite la saison prochaine.

Mais Leicester risque de sortir à nouveau du top quatre à la fin de la saison

Le résultat laisse Newcastle 12 points d’avance sur la zone de relégation. Mathématiquement, ils peuvent toujours baisser, cependant, ils devraient perdre leurs trois matches tandis que Fulham, 18e, devrait gagner les quatre derniers pour que cela se produise.

Cela nuit également à la candidature de Leicester à se qualifier pour la Ligue des champions, car ils ont donné à Chelsea, West Ham, Tottenham et Liverpool une chance de gagner du terrain.

Le reste de leur affrontement n’a pas non plus l’air génial, les Foxes affrontant Manchester United, Chelsea et les Spurs lors de leurs trois dernières sorties en Premier League cette saison.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

