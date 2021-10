Newcastle se lance dans la quête de l’homme de Man Utd en trio près de la sortie

Manchester United semble prêt à vendre trois joueurs en janvier – avec Newcastle prêt à dépenser gros pour un, Tottenham aime une star d’Aston Villa, tandis que les potins de samedi sur le transfert affirment qu’Alexandre Lacazette a pris une décision finale sur son avenir à Arsenal.

NEWCASTLE PRÊT À FAIRE UNE ÉNORME ENCHÈRE DE LINGARD

Newcastle est prêt à faire une offre énorme à Jesse Lingard alors qu’ils cherchent à faire de lui la première recrue de leur nouvelle ère passionnante.

Riches en liquidités grâce à une prise de contrôle de 300 millions de livres sterling, les Magpies auraient identifié Lingard comme une cible de choix.

Son contrat à Old Trafford expire l’été prochain et sera probablement un homme en demande dès la fenêtre de janvier. Des gens comme West Ham et Everton ont été liés à des mouvements pour Lingard, qui exigerait des frais de 12 millions de livres sterling.

Cependant, The Sun affirme que Newcastle est prêt à surpasser toute offre faite par les Hammers and the Toffees afin de faire atterrir le joueur de 28 ans. En outre, ils prévoient également d’attirer Lingard vers le nord-est en lui offrant un montage financier géant. Cela pourrait voir le joueur gagner une bonne augmentation de salaire sur les 100 000 £ par semaine qu’il gagne actuellement à Old Trafford.

Cela aiderait à ajouter plus de buts à une équipe de Newcastle qui n’a pas encore gagné cette saison.

Et l’expert Ray Parlour estime qu’il y a de fortes chances que les Magpies le signent.

« Certainement (West Ham) serait intéressé », a déclaré Parlour sur talkSPORT. « Le paiement des salaires est le gros problème. Tout le monde regarde Newcastle maintenant, pour qui ils vont aller. Je suis sûr qu’ils paieraient beaucoup plus de salaires que West Ham.

Il est peu probable que Lingard soit le seul départ à Old Trafford en janvier.

Selon The Sun, Jose Mourinho prépare un double coup défensif sur United pour amener Victor Lindelof et Diogo Dalot à Rome.

La paire se retrouve dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford et semble susceptible d’être disponible si des offres appropriées arrivent.

Et United pourrait se trouver dans une meilleure situation de 60 millions de livres sterling si les ventes des trois se réalisent.

TOTTENHAM KEEN SUR L’AFFAIRE MARTINEZ

Le gardien d’Aston Villa Emiliano Martinez est en tête de la liste de souhaits de Tottenham si l’international français de 34 ans Hugo Lloris part l’été prochain. (L’indépendant)

Le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, insiste sur le fait qu’il est trop tôt pour discuter d’un accord permanent pour Conor Gallagher, bien qu’il l’ait qualifié de plaisir de travailler avec lui. (L’indépendant)

Alexandre Lacazette aurait décidé de quitter Arsenal à la fin de son contrat, alors qu’il prétendait signer pour l’Atletico Madrid. (Express quotidien)

Le super agent Jorge Mendes fait pression pour que son client Gennaro Gattuso devienne le prochain manager de Newcastle. (Express quotidien)

Manchester United refuse de vendre Paul Pogba en janvier et prépare sa sortie libre en fin de saison. (Les temps)

Tottenham laissera probablement Dele Alli quitter le club dès janvier au milieu de l’intérêt croissant de Newcastle United. (Le soleil)

ANTONIO CONTE DOUTES POUR MAN UTD

Manchester United envisage d’autres options pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer avec premier choix Antonio Conte perçu comme trop « abrasif » dans leur salle de réunion. (Le soleil)

Le Real Madrid prévoit un swoop estival pour Paul Pogba et Erling Haaland, selon des informations espagnoles. (Le soleil)

Manchester City, le Real Madrid et Barcelone sont les seuls clubs que l’arrière central de Naples Kalidou Koulibaly souhaite rejoindre. (Le soleil)

John Terry est maintenant parmi les favoris pour occuper le poste de Newcastle après avoir vu un flot de soutien arriver. (The Sun)

Barcelone cherche à annuler son accord de prêt pour Luuk de Jong après seulement deux mois et espère dégager de la place pour une nouvelle signature. (Courrier quotidien)

Donny van de Beek embauche un nouvel agent pour assurer sa sortie à Manchester United. (Courrier quotidien)

Six managers de Tottenham pires que Nuno Espirito Santo

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Les jours de congé appartiennent au passé pour les joueurs de Newcastle, le gardien Graeme Jones adoptant l’approche opposée à celle de Steve Bruce. (Daily Mirror)

Manchester United veut qu’un manager britannique prenne la relève s’il limoge Ole Gunnar Solskjaer et Brendan Rodgers est sa cible n°1. (Étoile du jour)

Rodgers insiste cependant sur le fait qu’il restera fidèle aux Foxes si United se rapproche. (divers)

Cristiano Ronaldo souhaiterait jouer pour le Portugal lors de la Coupe du monde 2026, lorsqu’il aura 41 ans. (Daily Star)

L’ancien sélectionneur italien Arrigo Sacchi a déclaré que l’équipe de Liverpool était un « chef-d’œuvre » sans véritable superstar. En revanche, il a l’impression que Manchester United a l’air d’être « jeté ensemble sur le terrain ». (Le télégraphe du jour)

Il est peu probable que les Rangers et la cible du Celtic Siriki Dembele quittent Peterborough en janvier et il semble plutôt qu’il signera un accord pré-contractuel pour déménager l’été prochain. (Enregistrement quotidient)