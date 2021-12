Newcastle souhaite signer Kieran Trippier en janvier après avoir aidé l’Atletico Madrid à remporter le titre de la Liga, les Magpies étant prêts à faire de l’ancien défenseur de Tottenham le joueur le mieux payé

Newcastle intensifie ses tentatives pour faire du défenseur anglais Kieran Trippier sa première signature en janvier, selon talkSPORT.

Les Magpies sont prêts à faire de Trippier, qui a six mois à courir sur son contrat avec l’Atletico Madrid, leur joueur le mieux payé.

GETTY

Trippier pourrait être de retour en Angleterre en janvier

L’ancien défenseur de Burnley et Tottenham a rejoint l’équipe de LaLiga des Spurs en 2019 pour un montant d’environ 20 millions de livres sterling.

Depuis lors, il est devenu un membre clé de l’équipe de Diego Simeone, les aidant à remporter le titre espagnol la saison dernière.

Manchester United et Arsenal auraient aimé l’arrière droit cet été, mais ont été exclus d’un transfert pour l’international anglais.

GETTY

Le défenseur a joué pour la dernière fois en Premier League avec Tottenham

Leur intérêt est venu après que Trippier ait connu un été réussi en jouant pour les Three Lions à l’Euro 2020, alors que l’équipe de Gareth Southgate atteignait la finale.

Il a enregistré la passe décisive pour le but de Luke Shaw à Wembley contre l’Italie, avant que l’Angleterre ne soit repoussée et perdue aux tirs au but.

Newcastle a désespérément besoin de signatures en janvier, l’équipe d’Eddie Howe étant 19e au classement.

Trippier a aidé l’Atletico à propulser le Real Madrid et Barcelone au titre de la Liga la saison dernière

Leur défaite 4-0 contre Leicester dimanche a mis en évidence leur besoin de renforts défensifs et, après leur prise de contrôle saoudienne plus tôt cette année, ils sont prêts à dépenser de l’argent en janvier dans le but d’éviter la chute.

