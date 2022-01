Newcastle sur la piste de l’étoile montante du RB Salzbourg Noah Okafor pour combler un écart majeur

Newcastle a ajouté l’attaquant du RB Salzbourg Noah Okafor à sa liste de recrues potentielles en attaque ce mois-ci, selon TEAMtalk.

Les Magpies sont confrontés à une fenêtre de transfert de janvier extrêmement cruciale sur tout le terrain. La défense était une préoccupation évidente et ils ont par la suite a ajouté l’arrière droit anglais Kieran Trippier dans leurs rangs.

Mais suite à une blessure au mollet de l’attaquant principal Callum Wilson, un nouvel attaquant est devenu une priorité majeure.

Des rapports ont affirmé qu’un certain nombre de cibles sont désormais sur le radar de transfert de Newcastle. En effet, le Divock Origi de Liverpool et Bamba Dieng de Marseille sont soi-disant parmi eux.

TEAMtalk a maintenant appris, cependant, que l’Okafor de Salzbourg est une option potentielle.

Le joueur de 21 ans a quitté Bâle dans sa Suisse natale pour l’Autriche en janvier 2020.

Okafor a marqué trois buts lors de sa première mi-saison à Salzbourg alors qu’il se familiarisait avec le club. La saison dernière, quant à lui, il a terminé la campagne avec six buts et six passes décisives en 29 sorties toutes compétitions confondues.

Après que les blessures l’aient retardé la saison dernière, il a frappé le sol en courant cette saison. En fait, il a déjà égalé son meilleur total de six buts en championnat.

Okafor a disputé 14 des 18 matchs de Bundesliga cette saison, commençant seulement six et sortant du banc dans les huit autres. Néanmoins, son plus long run sans but est de trois matchs alors qu’il continue d’impressionner.

Okafor a fait ses débuts internationaux lors du match de barrage pour la troisième place de la Ligue des Nations 2019 contre l’Angleterre. Il a fait deux autres sorties pour son pays lors de la dernière trêve internationale de novembre, inscrivant un but et une passe décisive.

« Simon Cowell de Turquie » sur le point de reprendre Hull – voyez comment il se compare à ces propriétaires de clubs égocentriques

TEAMtalk comprend que des intermédiaires ayant des liens avec le joueur ont dit à Newcastle qu’il pourrait être disponible ce mois-ci. De plus, Okafor est ouvert à un déménagement en Angleterre.

Newcastle n’a donc pas écarté une décision pour l’attaquant car ils envisagent deux nouvelles recrues avant la fermeture de la fenêtre.

Okafor l’une des nombreuses cibles de Newcastle

Cependant, la défense – en particulier l’arrière central – reste une préoccupation urgente pour Newcastle.

Des rapports ont affirmé que les Magpies sont après Sven Botman de Lille.

Ils ont eu une offre refusée, mais maintenant ils sont censés revenir avec une nouvelle offre.

Lille ne veut pas laisser partir Botman, mais les rapports ont affirmé qu’il avait un prix sur sa tête.