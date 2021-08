Newcastle ” tiendra des pourparlers ” avec la star d’Everton à la recherche d’une sortie estivale

Newcastle United serait désireux d’ouvrir un dialogue avec Everton sur la possibilité de signer l’ailier libre James Rodriguez avant la fermeture de la fenêtre d’été.

Le joueur de 30 ans a rejoint les Toffees lors d’un transfert gratuit l’été dernier après avoir rompu son contrat avec le Real Madrid. L’international colombien a retrouvé Carlo Ancelotti après que le duo ait travaillé ensemble au Bernabeu.

Mais, après une saison indifférente et la sortie de l’Italien, son avenir dans le Merseyside sous Rafa Benitez est incertain. L’ancien monégasque a effectué 21 titularisations en 23 matches de Premier League la saison dernière.

Il a subi une série de blessures insignifiantes et n’a montré qu’un aperçu de son talent incontestable. Quelques clubs ont été liés à l’Amérique du Sud au cours des dernières semaines.

On pensait qu’Ancelotti pourrait chercher à le ramener au Real. Cependant, cela a été rapidement mis au lit, mais seulement après que le grand homme mis en doute son avenir.

“Je ne sais pas ce qui va se passer”, a-t-il déclaré sur Twitch, tel que retranscrit par le Liverpool Echo. « Je ne sais pas, je ne sais pas où je vais jouer. Vous savez que dans le football et dans la vie, vous ne savez rien mais tout ce que je sais, c’est que je me suis entraîné dur, je me suis bien préparé, je m’entraîne pour moi-même et c’est tout.

“C’est compliqué. Partout où je suis recherché. Quelqu’un doit être là où il est recherché.

Et, répondant à une question, il a dit : « Retournez-vous au Real Madrid ? Non je ne pense pas. C’est un cycle fermé que je ne répéterai pas.

Un déménagement à St James’ Park semble improbable mais, selon le journaliste de Fichajes Ekrem Konur, les Magpies sont enthousiastes. Ils devraient s’entretenir avec la tenue de Goodison Park au sujet du joueur.

Il n’est pas précisé si les Tynesiders recherchent un prêt ou un accord permanent. Mais le fait qu’il soit sans contrat l’été prochain signifie qu’il pourrait s’en aller pour rien dans 12 mois.

Everton ne voudra pas que cela se produise car l’ancien homme de Porto a toujours une valeur de transfert.

James va déclencher la saison de Newcastle

Newcastle est inutile après deux matchs, avec une défaite contre West Ham United et, samedi, Aston Villa. Ils ont récemment introduit Joe Willock d’Arsenal sur un contrat permanent.

Mike Ashley hésite à dépenser trop d’argent. On peut donc se demander si une décision pour James est réaliste.

Mais il semble n’avoir aucun avenir à Everton. Après avoir raté la victoire de la première journée sur Southampton en raison de l’isolement de Covid-19, il est prêt à revenir.

Mais l’homme aux 80 sélections colombiennes semble indifférent à la situation. Rodriguez a récemment admis sur son stream Twitch : « Je vais commencer à m’entraîner lundi, je pense.

« Le week-end, je ne jouerai pas, je ne sais même pas qui joue Everton, pouvez-vous me le dire ? Je pense que c’est loin parce que le passé était ici à la maison.

