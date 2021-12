Newcastle tirera sur l’as d’Everton mécontent Lucas Digne en janvier

Un rapport a incité Newcastle à faire un geste surprise pour une star d’Everton mécontente dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le séjour de Rafa Benitez à Goodison Park a jusqu’à présent été mouvementé, c’est le moins qu’on puisse dire. L’Espagnol est arrivé avec une réputation douteuse parmi les fans du club, compte tenu de ses liens avec ses rivaux de Liverpool.

Son passé signifiait que les résultats devaient être impressionnants dès le départ, sinon la majorité des supporters se retourneraient.

Et certains d’entre eux l’ont été. Ils ont pris un bon départ, ramassant 14 points lors de leurs sept premiers matches. Cela comprenait des victoires relativement simples sur Southampton et Burnley.

Cependant, les Toffees ont depuis glissé vers le bas de la table. Benitez est sous pression après les défaites contre Liverpool et Crystal Palace ce mois-ci.

Les résultats contre Arsenal et Chelsea ont aidé sa cause, bien que le consensus général soit qu’un nouveau manager sera probablement en charge d’ici la fin de la campagne.

Benitez a également eu des problèmes avec deux stars d’Everton – Richarlison et Lucas Digne. Richarlison était en colère lorsqu’il a été remplacé dans la défaite contre Palace.

Digne, quant à lui, n’est plus sur le côté depuis une dispute sur le terrain d’entraînement avec Benitez.

Le club du Merseyside a apparemment pris des mesures pour remplacer le joueur de 28 ans, avec l’arrière gauche du Dynamo Kiev Vitaliy Mykolenko qui devrait le rejoindre.

Chelsea sont les premiers à signer Digne, mais il semble qu’ils ne seront pas seuls. CaughtOffside prétend que Newcastle pourrait faire de lui la première capture de l’ère PIF.

Les Magpies doivent faire appel à des talents de premier plan pour éviter la chute, et Digne fait l’affaire. Le rapport n’explique pas comment Newcastle peut conclure un accord, bien qu’il suggère que celui-ci puisse coûter 31,5 millions de livres sterling.

Digne viendrait remplacer Jamal Lewis sur le côté gauche de la défense.

La situation de Covid « sur le fil du rasoir » – le patron de Newcastle

Pendant ce temps, le patron de Newcastle Eddie Howe admet que le dilemme Covid-19 de la Premier League est « sur le fil du rasoir ».

Cinq des six matchs prévus samedi ont été reportés en raison d’une augmentation des cas. Le match à domicile de Newcastle contre Man City est toujours en cours, même si cela pourrait changer ce jour-là.

« Je ne pense pas que nous voulons que la moitié des matchs soient joués et que la moitié ne soit pas jouée », a déclaré Howe.

« La ligue perd vraiment quelque chose si elle devient décousue en termes de matchs joués.

« Lorsque vous commencez à perdre des joueurs contre Covid, l’inquiétude est que la concurrence devient légèrement injuste et je ne pense pas que quiconque veuille voir cela.

« Une décision doit être prise pour garantir le maintien de l’intégrité dans la compétition. Je pense que c’est sur le fil du couteau.

«Les gens veulent voir une ligue équitable et non une disparité dans les matchs et les joueurs manquants.

« Je suis désespéré de continuer le programme moi-même, mais le bien-être des joueurs et des supporters doit passer en premier. »

