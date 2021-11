Newcastle transfert amusant, légendes de Manchester United en tant que propriétaires et battant Steven Gerrard aux Rangers

Football Manager est de retour ! Alors, allumez l’ordinateur portable, fermez les rideaux, prenez une pizza et modifiez vos tactiques.

Vie sociale? Nan. N’en avez plus besoin parce que la Ligue des champions ne gagnera pas elle-même.

FM22 est ICI – alors, qu’attendez-vous ? Plonger!

Avez-vous ce qu’il faut pour faire mieux que le manager de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ? Probablement. Et maintenant, c’est votre chance de le prouver.

Tous les derniers transferts – et changements de propriété – sont arrivés et les génies de Sports Interactive nous ont donné un autre joyau de jeu absolument avec encore plus de nouvelles fonctionnalités.

Avouons-le. Vous ne pouvez pas battre une nouvelle sauvegarde et commencer une carrière, que ce soit au niveau de l’élite ou avec un petit club dans une toute petite ligue alors que vous cherchez à bâtir votre réputation.

Alors, par où commencer votre incroyable nouvelle vie de manager ? Serez-vous comme Pep Guardiola et parachuterez-vous à Barcelone ? Ou êtes-vous un Graham Potter et partez-vous à l’étranger pour devenir un entraîneur de haut niveau ?

Le premier rôle de Potter en tant que manager était une période de sept ans avec Ostersund en Suède

L’année dernière, la superstar française Antoine Griezmann a montré qu’il était tout aussi accro que vous et moi et s’est retrouvé en charge de Newcastle – talkSPORT se demande s’il les reprendra cette année ?

Mais quels sont les clubs que vous devriez envisager de manager ?

Ici, talkSPORT.com examine 10 équipes qui, selon nous, mettront vraiment à l’épreuve vos compétences.

Griezmann a signé Kylian Mbappe pour les Magpies lors du match de l’année dernière – nous ne serions pas surpris que cela se produise dans la vraie vie si leurs nouveaux propriétaires se déchaînent 1. Newcastle

Nous commençons par une suggestion claire et évidente pour un chemin vers la gloire ici, car Newastle a été confirmé comme l’équipe la plus populaire de la version bêta de FM.

Après le rachat réussi de la partie nord-est par le Fonds d’investissement public saoudien, pourquoi ne voudriez-vous pas diriger une équipe Magpies avec une énorme injection de liquidités.

Les fidèles de Toon comptent les jours jusqu’à la fenêtre de transfert de janvier, en raison d’informations selon lesquelles ils auront 200 millions de livres sterling à dépenser.

Eddie Howe est leur nouveau manager, mais sur de nombreux jeux, il sera expulsé presque instantanément.

Alors, achèteriez-vous Kylian Mbappe et Erling Haaland ou signeriez-vous des prodiges inconnus du monde entier ? C’est un grand appel.

Howe a dirigé les Cerises de la Ligue 2 jusqu’au top 10 de la Premier League, mais est au chômage depuis août 2020 à la suite de la relégation de Bournemouth 2. Sunderland

En restant dans le nord-est, nous nous dirigeons vers les puissants Mackems qui, pour être honnête, n’ont pas été aussi puissants ces dernières saisons.

Après le documentaire « Sunderland til I die » de Netflix, il est juste de dire que nous avons tous un faible pour les Black Cats.

Deux relégations successives entre 2017 et 2019 les ont menés en League One. Votre travail consiste donc à les établir à nouveau en tant qu’équipe de Premier League.

Cela a été quelques années difficiles au Stadium of Light 3. Wrexham

Qui aurait pensé qu’Hollywood entrerait en collision avec le Wrexham Football Club ? Mais c’est ce qui s’est passé en novembre 2020 lorsque les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont devenus copropriétaires.

Le duo a enfin pu regarder son club ces dernières semaines et a vu son match à domicile contre Torquay United.

Après le match, ils ont exprimé leur amour pour la communauté de Wrexham, tout en fixant des objectifs réalistes pour le club.

Seriez-vous capable d’amener l’équipe galloise hors championnat jusqu’à une finale de Ligue des champions ?

Reynolds et McElhenney comme patrons ? Pourrait être un bon rire ! 4. Salford

Fidèles aux propriétaires étoilés, nous avons la propre ville de Salford, la Class of 92.

Leur ascension rapide à travers la non-ligue dans la ligue deux n’est pas passée inaperçue – cependant, Gary Neville et le reste de la bande ont en vue des choses plus importantes.

Les propriétaires actuels ont également licencié pas mal de managers récemment, pourriez-vous être celui qui guidera l’équipe vers la gloire ?

Les propriétaires de Salford City sont difficiles à satisfaire… 5. Inter Miami

Un autre membre de la classe des 92 qui fait son chemin en tant que propriétaire est Golden Balls lui-même, David Beckham.

Son équipe de l’Inter Miami, sous la direction de Phil Neville, a subi de lourdes défaites cette saison.

Cependant, le rêve est d’en faire des prétendants à la MLS année après année et d’ajouter à leur équipe stellaire qui comprend déjà Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi et… Ryan Shawcross.

.

Beckham appelle les coups, vous gagnez les trophées 6. Venezia

Aperol Spritz en main, tableaux de tactiques sur la table et plats délicieux étalés autour de vous.

Être entraîneur de football à Venise doit être un rêve absolu – et maintenant ils sont de retour en Serie A.

Ce n’est pas vraiment une équipe de stars, mais vous obtenez le prêteur de Chelsea Ethan Ampadu et l’ancien gardien de but de Manchester United Sergio Romero.

Mais la vue sur le Rialto alors que vous décidez de gegenpress ou de tiki-taka ? Sans égal.

Oh, et leurs chemises sont irréelles !

Venezia est un bon choix 7. Hambourg

Souvenir? Le club allemand, autrefois massif, a passé 55 saisons consécutives en Bundesliga.

Ils ont été relégués en 2018 et en sont désormais à leur quatrième campagne en deuxième division.

Tout comme le championnat en Angleterre, il s’avère difficile d’y échapper.

Ils ont terminé quatrièmes lors de chacune des trois dernières campagnes, mais pouvez-vous les ramener au sommet ?

Allez-vous célébrer une promotion avec Hambourg ? 8. Stade Malherbe Caen

La partie française a autrefois aidé à cultiver les talents de N’Golo Kante, mais a, dans les temps modernes, été un peu un club de yo-yo.

Ils ont eu un séjour plus long en Ligue 1 il y a quelques années, mais entrent maintenant dans une troisième campagne en deuxième division.

Thomas Lemar, William Gallas et Raphael Guerreiro ont également figuré dans leurs livres par le passé.

Saurez-vous les remettre dans l’élite et défier le Paris Saint-Germain ?

Leicester a signé Kante de Caen en 2015 8. Southend United

Si vous n’avez pas envie de travailler à Wrexham dans la Ligue nationale, qu’en est-il des Shrimpers ?

Les choses n’ont pas été bien au bord de la mer ces dernières années et l’équipe qui a choqué Manchester United lors de la Coupe de la Ligue 2006 grâce à un superbe coup franc de Freddy Eastwood, est en difficulté.

Deux relégations consécutives ont nui au club et vous pouvez aider à les ramener dans la Ligue de football à laquelle ils appartiennent.

Les Shrimpers reviendront-ils un jour là où ils étaient autrefois ? Sous vous, ils pourraient ! 9. Athlétisme de Bilbao

Pourquoi ne pas devenir patron à Bilbao ? C’est bien plus intéressant que les grands clubs traditionnels d’Espagne.

Vous devrez être un as dans la gestion des jeunes stars, car l’Athletic Club ne peut recruter que des joueurs d’origine basque ou des Espagnols de moins de 16 ans.

Des talents comme Inaki Williams, Iker Muniain, Yeray et Inigo Martinez vous aideront à démarrer.

Bilbao a également un derby savoureux avec la Real Sociedad 10. Celtic

Steven Gerrard et les Rangers ont mis fin à la domination des Bhoys en Écosse.

Vous pouvez cependant riposter.

Avec Kyogo Furuhashi, David Turnbull et Jota, vous pourrez peut-être lutter pour le titre contre vos rivaux.

Ne perdez pas lors des tours de qualification de la Ligue des Champions !

Battre les Rangers au titre fera de vous une légende du club instantanément