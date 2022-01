Newcastle United a averti que le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang serait une mauvaise idée car l’attaquant d’Arsenal n’a pas d’engagement pour la bataille de relégation

Newcastle United a été averti que la signature de Pierre-Emerick Aubameyang serait une mauvaise idée.

Quelques heures seulement après le début de la fenêtre de transfert de janvier et les Magpies, nouvellement vidangés d’argent après leur prise de contrôle en octobre, se sont révélés viser l’attaquant d’Arsenal.

GETTY

Aubameyang n’a marqué que quatre buts en Premier League cette saison

La star des Gunners a un avenir incertain aux Emirats après un problème disciplinaire, qui l’a vu perdre le poste de capitaine et être mis à l’écart par le manager Mikel Arteta.

Aubameyang n’a pas joué pour l’équipe du nord de Londres depuis une apparition de cinq minutes contre Everton début décembre.

Et maintenant, Newcastle, qui devrait se passer de Callum Wilson pendant un certain temps en raison d’une blessure, réfléchit à un déménagement.

Selon le Mirror, les Magpies envisagent un accord de prêt en vue d’acheter le joueur pour 20 millions de livres sterling s’il s’avère fructueux.

GETTY

Il est peu probable qu’Aubameyang rejoue pour Arsenal de si tôt

Mais lorsque la nouvelle a éclaté, l’ancien attaquant de Premier League Tony Cascarino a insisté sur le fait que ce n’était peut-être pas une bonne idée pour les hommes d’Eddie Howe de décrocher l’as gabonais.

« C’est quelqu’un qui ne fait pas partie de l’équipe première d’Arsenal, soyons clairs », a-t-il déclaré au Weekend Sports Breakfast.

«Voulez-vous un joueur qui va faire preuve d’engagement, courir, faire toutes les choses laides dans le jeu dont vous aurez besoin pour survivre ? Le fait-il très bien ? Je dirais que c’est la pire partie de son jeu.

« Est-ce un footballeur de qualité qui peut transformer un match en un instant ? À son meilleur, oui. Mais quand a-t-il fait ça régulièrement pour la dernière fois ? Pas très souvent cette saison, même vers la fin de la saison dernière.

«Je ne vois pas du tout cet accord être bon pour Newcastle. Je pense que ce sera plus un air d’Aubameyang qui rend service à Newcastle et je pense probablement que non, il ne va pas leur rendre service.