Newcastle United achève la signature de Joe Willock

Newcastle United a annoncé la signature de Joe Willock d’Arsenal pour un contrat permanent.

Joe Willock accepte de rejoindre Newcastle United à titre permanent

Joe Willock était exceptionnel lors du sort de prêt de Newcastle United

Le joueur a eu un prêt exceptionnel avec l’armée de Toon pendant la campagne 2020/21, ce qui a fait forte impression et a incité le patron Steve Bruce non seulement à vouloir le ramener, mais aussi à le ramener sous contrat à durée indéterminée.

Après avoir discuté et accepté des frais (d’une valeur estimée à environ 22 millions de livres sterling), l’accord est maintenant conclu et Willock peut continuer à avancer et à poursuivre le bon travail qu’il a fait à St James ‘Park la saison dernière.

L’Anglais a eu du mal à figurer trop fortement pour l’ancien club d’Arsenal, car il n’a réussi que neuf apparitions pour les Gunners avant son prêt à Newcastle. Il a accumulé plusieurs apparitions au cours de son séjour là-bas, mais n’a finalement eu la chance de commencer que 12 matchs au total.

A lutté pour le temps de jeu à Arsenal

Le joueur ayant du mal à trouver la régularité en équipe première, il a maintenant décidé que le meilleur port d’escale serait de quitter Arsenal et va maintenant essayer de s’établir dans la photo de l’équipe première avec l’équipe de Steve Bruce.

La perte des Gunners est certainement le gain de Newcastle. Willock a fait irruption sur la scène et a marqué huit buts en seulement 10,9 lots de 90 minutes. C’était un record incroyable qui a non seulement prouvé qu’il était capable de produire en Premier League, mais en fait l’un des meilleurs buteurs de Newcastle en 2020/21, bien qu’il ne les ait rejoints qu’à mi-parcours de la campagne.

À 21 ans, il a beaucoup de potentiel pour devenir encore meilleur qu’il ne l’est maintenant et avec l’un des meilleurs taux xG sans pénalité d’Europe (en moyenne 0,26 pour 90), il sait certainement comment finir et s’il peut continuer à sac régulièrement pour Newcastle, alors ils pourraient potentiellement commencer à regarder vers le haut cette saison plutôt que vers le bas.

