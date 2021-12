Newcastle United autorisé à discuter des termes avec le directeur du football de haut niveau Dan Ashworth

Le directeur technique de Brighton et Hove Albion, Dan Ashworth, a été autorisé à s’entretenir avec Newcastle United au sujet d’un éventuel déménagement à Tyneside. Les pies sont en train d’apporter des changements à grande échelle à St James ‘Park, devenu le club de football le plus riche du monde après leur prise de contrôle dirigée par les Saoudiens plus tôt cette année, et si cet accord était conclu, cela représenterait la vision avant-gardiste nature de leurs nouveaux propriétaires.

Newcastle United obtient l’autorisation de discuter des conditions avec le directeur du football Target Dan Ashworth

Newcastle essaie de construire pour l’avenir

Avec une telle injection d’argent, Newcastle serait sans aucun doute tenté d’en dépenser une grande partie pour des joueurs qui peuvent entrer et avoir un impact immédiat. L’option beaucoup plus judicieuse, cependant, est de constituer un personnel fiable et de grande réputation qui peut mener le club à la gloire à long terme.

Le mois dernier, Eddie Howe a remplacé Steve Bruce en tant que manager des Magpies, marquant la première nomination majeure sous le nouveau régime, mais ils voudront recruter davantage de membres de haut niveau pour créer une base solide pour l’avenir. Signer Ashworth ferait exactement cela.

Le directeur du football anglais a connu beaucoup de succès au cours de sa carrière. Il a fait passer West Bromwich Albion d’une bonne équipe de championnat à une équipe qui a terminé 8e de la Premier League, puis est passé à la FA où il a passé sept ans. Là, il a joué un rôle déterminant dans l’introduction de l’ADN de l’Angleterre et en mettant l’accent sur le coaching. Cela a été récompensé par un grand succès dans de nombreux groupes d’âge du pays. Ashworth est ensuite revenu au football de club à Brighton, où il a conduit des changements majeurs pour préparer le club à devenir une équipe de premier plan en Premier League.

L’approche d’Ashworth dans son travail sera particulièrement intéressante pour Newcastle. S’exprimant sur ce qu’il fait exactement, le joueur de 50 ans a déclaré : « Le principe pour un directeur technique, à mon avis, est de veiller aux intérêts à moyen et long terme du club de football. Il ne s’agit pas d' »obtenir un résultat contre Liverpool demain », c’est d’essayer de s’assurer que le club est mis en place de manière à ce que ces autres départements complètent et aident [the first team manager], mais sont également là pour les bénéfices à plus long terme du club. Comme Ashworth accorde une si grande attention à l’avenir, il semble être le rendez-vous idéal pour Newcastle, qui devra être patient en attendant que leurs investissements se transforment en succès national et même continental.

