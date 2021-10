Newcastle United commence une nouvelle ère

La saison de Premier League commence vraiment à prendre forme maintenant ; les équipes outsiders s’éclaircissent et les meilleures équipes recommencent à occuper le devant de la scène. Cependant, il pourrait encore y avoir beaucoup de chocs sur les cartes et de nombreuses prédictions surprenantes en Premier League à faire.

La deuxième partie de nos prévisions de Premier League pour la huitième journée comprend des rencontres intéressantes et de nombreuses peaux de banane, de Brentford contre Chelsea, à Newcastle United contre Tottenham Hotspur récemment repris.

Prédictions de la Premier League Huitième journée : deuxième partie

Southampton Hôte Leeds United

dans un match où les deux équipes ont désespérément besoin de trois points, l’hôte de Southampton, Leeds United, cherche à dépasser l’équipe du Yorkshire jusqu’à la 16e place. Avec sept matchs écoulés, Southampton n’a pas encore remporté un seul match, tandis que Leeds n’a gagné qu’une seule fois, juste avant la pause internationale, contre Watford, qu’ils ont battu 1-0.

La façon dont les deux équipes ont commencé la saison, celle-ci pourrait aller dans les deux sens. Si les hommes de Marcelo Biesla retrouvent leur forme de buteur de la saison dernière, ils pourraient épater les Saints. Dans le même temps, cependant, si Adam Armstrong trouve sa touche dorée, Leeds pourrait passer un long après-midi. Telle est la façon dont les deux parties s’organisent, le jeu semble destiné à un match nul divertissant.

Prédiction: Southampton 2-2 Leeds United

Brentford cherche à provoquer un autre bouleversement contre Chelsea

Brentford a connu un début de saison incroyable en Premier League, après sa promotion, et a causé quelques bouleversements en cours de route. L’équipe de Thomas Frank a commencé la campagne avec une victoire de routine 2-0 sur Arsenal, et a depuis marqué un point de manière spectaculaire contre Liverpool, revenant deux fois par derrière pour faire match nul 3-3.

Chelsea adoptera une approche plus prudente et structurée que Liverpool et Arsenal, mais, si l’équipe de Thomas Tuchel n’est pas en forme, elle pourrait lutter contre une équipe animée de Brentford qui punit toute erreur. Ce sera certainement une affaire divertissante.

Prédiction: Brentford 1-2 Chelsea

Voyage de West Ham à Everton

Sans doute le match le plus équilibré de toute la Premier League, West Ham United se rend à Everton dans ce qui pourrait être le match du week-end. Ce match déçoit rarement et, avec la forme des deux à l’esprit, il devrait à nouveau inclure de nombreux objectifs.

Sur le papier, il est incroyablement difficile de séparer les deux, avec seulement trois points entre eux dans le tableau – Everton est cinquième, West Ham neuvième. Il y a tout simplement tellement de facteurs inclus dans le jeu entre les deux. Il représente l’ancien contre le nouveau, dans David Moyes contre le nouveau patron d’Everton Rafa Benitez. Pendant ce temps, West Ham représente également ce que Everton veut être – une équipe en compétition européenne.

Ce match a toujours des objectifs, et dimanche ne sera pas différent.

Prédiction: Everton 2-2 West Ham

Newcastle United entame une nouvelle ère contre Tottenham Hotspur

En dehors du terrain, le match entre Newcastle United et Tottenham Hotspur à St. James’ Park est le plus intéressant. Cela commence une nouvelle ère beaucoup plus ambitieuse à Newcastle, qui sera également entourée de nombreuses controverses. Et, alors que cette nouvelle ère commence, les Magpies affrontent une équipe coincée dans la même boucle temporelle répétitive sous la propriété de Daniel Levy.

Finalement, l’équipe d’argent de Newcastle dépassera Tottenham dans tous les aspects. Mais, ce jour ne viendra pas si tôt que ce dimanche, puisque Steve Bruce prend en charge son 1000e match en gestion. Au lieu de cela, les nouveaux propriétaires saoudiens seront confrontés à un contrôle de réalité accablant.

Prédiction: Newcastle United 0-2 Tottenham Hotspur

Patrick Vieira fait le retour d’Arsenal

Depuis que Patrick Vieira a fait son retour en Premier League pour prendre en charge Crystal Palace, nous savions que le match contre Arsenal serait énorme. Et ça y ressemble beaucoup. Le Français a la chance de mettre un terme à la bonne forme récente de son ancienne équipe, et, avec la façon dont son équipe Palace joue, cela ne serait pas un choc.

Beaucoup doutaient de la capacité de Vieira à même guider Palace vers la sécurité, sans parler d’une finition à mi-table. Pourtant, bien que chaque performance n’ait pas été à la hauteur du résultat, il est juste de dire qu’un projet prometteur est en train de se former à Selhurst Park : un projet qui pourrait monter d’un niveau contre Arsenal.

Prédiction: Arsenal 1-1 Crystal Palace

