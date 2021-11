Newcastle United a confirmé la nomination d’Eddie Howe comme nouveau manager.

Howe était dans les tribunes pour assister au match nul 1-1 des Magpies contre Brighton samedi et le club de Premier League a confirmé lundi après-midi qu’il avait signé un accord pour succéder à Steve Bruce.

Howe a été nommé nouveau manager de Newcastle United

Howe a regardé le tirage de Newcastle avec Brighton aux côtés des propriétaires du club

« C’est un grand honneur de devenir entraîneur-chef d’un club avec la stature et l’histoire de Newcastle United. C’est un jour très fier pour moi et ma famille », a déclaré Howe.

« C’est une merveilleuse opportunité, mais il y a aussi beaucoup de travail devant nous et j’ai hâte d’aller sur le terrain d’entraînement pour commencer à travailler avec les joueurs.

« Je tiens à remercier les propriétaires du club pour cette opportunité et remercier les supporters du club pour l’accueil incroyable qu’ils m’ont déjà réservé. Je suis très excité de commencer notre voyage ensemble.

La copropriétaire de Newcastle, Amanda Staveley, a ajouté : « Nous avons été incroyablement impressionnés par Eddie à travers ce qui a été un processus de recrutement rigoureux.

« En plus de ses réalisations évidentes avec l’AFC Bournemouth, où il a eu un impact transformationnel, c’est un entraîneur passionné et dynamique qui a des idées claires pour faire avancer cette équipe et ce club.

« Il correspond parfaitement à ce que nous essayons de construire ici. Nous sommes ravis d’accueillir Eddie et son équipe à St. James’ Park et sommes impatients de travailler ensemble à nos ambitions collectives.

Howe était auparavant lié au travail du Celtic, mais les pourparlers ont échoué et il s’est retiré du mouvement

Newcastle a proposé de nommer Howe à la suite d’une approche ratée de l’ancien patron d’Arsenal, Unai Emery.

Le nouveau régime des Magpies soutenu par les Saoudiens avait fait d’Emery leur cible n°1, mais l’Espagnol a décliné leur offre en faveur de rester dans le club actuel de Villarreal.

Ils ont ensuite rapidement déménagé pour Howe, qui était aux côtés d’Emery comme l’un de leurs deux derniers candidats, avec un accord conclu vendredi et annoncé lundi.

L’homme de 43 ans a signé un contrat qui court jusqu’en 2024, et a maintenant la pause internationale pour essayer de mettre en œuvre ses idées.

Il reprend une équipe de Newcastle qui n’a toujours pas remporté de match de championnat cette saison, avec 11 matches joués, et occupe la 19e place avec seulement cinq points.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle ont choisi Howe comme homme pour diriger leur nouvelle ère à St James’ Park

Howe est sans emploi depuis son départ de Bournemouth en août 2020, à la suite de la relégation du club de la Premier League.

Il connaît déjà déjà un certain nombre de leurs joueurs, avec les stars de Newcastle Callum Wilson, Ryan Fraser et Matt Ritchie jouant sous lui à Bournemouth – qu’il a dirigé de la Ligue 1 à la Premier League, où ils sont restés cinq saisons.

Jack Wilshere, qui a joué sous Howe lors d’un prêt à Bournemouth, a déclaré à talkSPORT que c’était un excellent rendez-vous et qu’il pouvait emmener Newcastle exactement là où il voulait être – se hisser dans le top six de la Premier League et au-delà.

« J’ai travaillé avec lui dans un club que je vois maintenant être assez similaire à Newcastle – pas en termes de taille du club, mais en termes de joueur », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Angleterre sur Drivetime.

« Newcastle a quelques anciens joueurs de Bournemouth et c’est ce que fait Eddie, il tire le meilleur parti de ces types de joueurs, les fait avancer et il met les fans de côté.

« C’est un super manager.

«Je pense qu’il mérite une chance, s’il entre et s’en sort très bien, dans quelques années, ils pourraient se hisser parmi les six premiers, ce que je pense qu’il peut faire.

Les anciennes stars de Bournemouth Wilson et Fraser sont à Newcastle avec leur ancien patron de Cherries désormais en charge

« Quand j’ai joué sous lui à Bournemouth, nous avions sans doute une équipe pire et nous avons terminé neuvième, donc il peut certainement le faire.

« C’est à lui de décider quand il a la chance de les faire passer au niveau supérieur. »

Interrogé sur l’échec du club pour l’ancien patron d’Arsenal Emery, Wilshere a déclaré que ce n’était pas nécessairement une mauvaise chose, l’Espagnol a dit non, suggérant qu’il ne serait pas prêt à relever le défi auquel est confronté le nouveau manager de Newcastle.

« Unair Emery a géré dans les meilleurs clubs, il a géré en Europe », a déclaré Wilshere.

« Newcastle est un grand club, ne vous méprenez pas, mais ils sont dans une bataille de relégation et cela prend un tout nouveau niveau et un tout nouveau style de gestion.

« Il n’a pas le temps de trouver le style de jeu, ils ont besoin de résultats maintenant.

« Quelqu’un doit aller là-bas et parler aux dirigeants et faire participer tout le monde – c’est la première chose que vous devez faire. Ne vous inquiétez pas de jouer au personnel, vous devez faire réessayer tout le monde.

« Eddie peut faire ça. »