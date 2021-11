Newcastle United en pourparlers avec Unai Emery alors que la recherche de cadres s’intensifie

Newcastle United aurait réduit sa recherche d’un nouveau manager à deux candidats finaux, le manager de Villarreal Unai Emery étant le favori devant l’ancien patron de Bouremouth Eddie Howe.

Selon David Ornstein de l’Athletic, le fait que les Magpies puissent ou non amener Emery à St James ‘Park dépendra de leur volonté de respecter ses conditions personnelles et d’égaler son salaire de son temps à la tête d’Arsenal.

Newcastle cherche à nommer Unai Emery comme nouveau directeur

Le nouveau groupe de propriété de Newcastle soutenu par l’Arabie saoudite est à la recherche d’un nouveau directeur depuis la décision de limoger Steve Bruce en octobre.

Le nouveau manager sera avant tout chargé de maintenir les Magpies, 19e en Premier League, avant de progressivement transformer le club en le genre de puissance nationale et européenne que les propriétaires envisagent pour leur projet.

Il semble de plus en plus probable qu’Unai Emery sera cet homme. L’ancien manager d’Arsenal et du PSG semble disposé à revenir dans l’élite anglaise à condition que son salaire de son séjour dans le nord de Londres corresponde, avec une compensation pour l’éloigner de Villarreal qui devrait coûter environ 6 millions d’euros pour un affaire à conclure.

Si la décision de Newcastle pour Emery ne se matérialise pas, Eddie Howe resterait apparemment le seul nom dans le cadre. L’ancien manager de Bournemoth est au chômage depuis qu’il a quitté le club de la côte sud en août 2020.

Comment Emery a bâti sa réputation en Espagne

Le passage finalement infructueux d’Emery en tant que manager d’Arsenal a suivi une période quelque peu mitigée à la tête des géants de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, où il a vu son équipe perdre face à Monaco lors de la course au titre 2016/17 avant de récupérer sa couronne un an plus tard.

Cependant, Emery a progressivement restauré son statut de l’un des managers les plus respectés du football dans son pays natal, où il a connu un succès considérable en tant que manager de Villarreal, notamment lors de la victoire finale de la Ligue Europa contre Manchester United la saison dernière.

Cette victoire a ajouté du poids à l’argument selon lequel Emery est l’un des maîtres tacticiens du jeu et que sa capacité à traduire son sens tactique en succès sur le terrain dans d’autres pays européens a été principalement entravée par la barrière de la langue. Emery lui-même pensait que son niveau d’anglais était ce qui l’empêchait le plus d’atteindre des niveaux plus élevés avec Arsenal, c’est pourquoi il aimerait avoir une autre chance en Premier League.