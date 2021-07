Newcastle United en pourparlers pour signer Mario Lemina de Southampton

in

Newcastle United est en pourparlers pour signer Mario Lemina de Southampton dans le cadre d’un transfert de 4 millions de livres sterling, selon Simon Jones du Daily Mail. Le milieu de terrain a passé la saison dernière en prêt à Fulham, et Southampton est prêt à le laisser partir.

Newcastle veut signer Mario Lemina

Lemina pas dans les plans de Southampton

L’international gabonais Mairio Lemina est un produit du conservatoire de Lorient. Il a fait ses débuts seniors pour le club en 2012/13. Marseille l’a signé pour 4 millions d’euros en 2013. Il a d’abord lutté, mais a rapidement trouvé ses marques sous Marcelo Bielsa. Ses performances lui ont valu un transfert à la Juventus, les géants turinois l’ayant signé sur un premier prêt en 2015. Le prêt, qui a coûté 500 000 $ à la Juventus, a été converti en une signature permanente en avril 2016 pour 9,5 millions d’euros plus 1 million d’euros supplémentaires. ons.

Lemina a rejoint Southampton en 2017. Il a fait plus de 50 apparitions pour le club, mais il n’était pas un joueur clé. Il a rejoint Galatasaray en prêt pour 2019/20, puis Fulham la saison dernière. Son seul but pour les Londoniens en 2020/21 est venu contre Liverpool à Anfield, qui a offert aux champions en titre une sixième défaite consécutive à domicile. Lemina n’est pas dans les plans du manager de Southampton Ralph Haasenhuttl cet été. Newcastle fait partie d’un certain nombre de clubs intéressés à le signer.

Initialement pas un partant, Lemina s’est rapidement imposé dans les plans du manager de Fulham, Scott Parker, et a impressionné malgré la relégation du club.

La réticence de Mark Ashley épuisée

L’intérêt initial de Newcastle pour signer Lemina a été signalé le mois dernier. Un accord d’échange a été évoqué, Isaac Hayden de Newcastle allant dans l’autre sens. Cela a échoué, cependant, après que Mike Ashley a refusé de payer des frais de transfert pour le joueur de 27 ans. Ashley n’est prête à payer que pour des jeunes joueurs de qualité avec une valeur de revente. Joe Willock d’Arsenal, qui a impressionné lors d’un prêt mi-saison à St. James’ Park, et le milieu de terrain suédois Jens Cajuste, ont été liés à des mouvements.

Cependant, les éclaireurs sont impressionnés par Lemina et le personnel du club a réussi à convaincre Ashley que payer des frais de 4 millions de livres sterling pour le joueur est une décision sensée. Lemina n’a plus qu’un an sur son contrat, il ne serait donc pas trop difficile de convenir d’une somme modique.

Il a cependant un intérêt de Nice, et la partie française aurait déposé une proposition de 3,5 millions d’euros. Newcastle doit donc agir rapidement pour le convaincre. Les pourparlers sont ouverts et un contrat de trois ans a été proposé au milieu de terrain.

