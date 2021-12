Newcastle United espère annoncer le transfert de l’arrière droit de l’Atletico Madrid Kieran Trippier et pourrait conclure l’accord pour l’ex-cible de Manchester United la semaine prochaine

Newcastle United espère faire de Kieran Trippier sa première signature sous son nouveau propriétaire, le club cherchant à conclure plusieurs autres accords.

Le manager Eddie Howe pourrait avoir l’arrière droit de l’Atletico Madrid dans son équipe dès le 3 janvier alors que l’armée de Toon cherche à renforcer son équipe dans le but d’éviter la relégation.

GETTY

Trippier est sur le point de donner à Howe un coup de pouce bien nécessaire à l’arrière

Le rachat du Fonds d’investissement public saoudien de Mike Ashley a donné à Newcastle un trésor de guerre pour les signatures et les partisans chercheront des renforts pour contrer la baisse.

Trippier, qui était fortement lié à Man United lors de la fenêtre de transfert de l’été 2021, devrait être le premier nom à franchir la porte de St James ‘Park avec des pourparlers à un stade avancé selon The Telegraph.

Le rapport indiquait qu’en dépit des problèmes d’avoir à payer des prix gonflés pour les joueurs, ainsi que de donner des salaires plus élevés à eux et à leurs agents, Newcastle sera en mesure d’agir rapidement pour sécuriser les signatures lorsque la fenêtre s’ouvrira.

L’arrière droit anglais pourrait être l’un des gagnants les plus élevés de Tyneside

Alors que l’attaquant vedette Callum Wilson devrait être hors de combat pendant plusieurs semaines après s’être blessé au mollet lors du match nul 1-1 contre les Red Devils, le club pourrait également se déplacer pour attaquer des renforts.

Dwight Gayle est leur seul attaquant reconnu, mais la défense reste naturellement la priorité pour Howe ayant vu son équipe encaisser 42 buts en 19 matchs de Premier League, le pire de toute la division.

Si ou quand l’accord pour Trippier est conclu, cela représenterait une excellente première signature pour Howe compte tenu de l’expérience et de la qualité de l’ancien défenseur de Tottenham.

Le joueur de 31 ans a disputé la finale de la Ligue des champions, a remporté le titre de champion d’Espagne et a remporté 35 sélections en Angleterre et a participé à la Coupe du monde et à l’Euro 2020.