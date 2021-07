Newcastle United et Brentford dans Battle for Jens Cajuste

in

Les débutants de Newcastle United et de Premier League Brentford se sont lancés dans une bataille de transfert pour Jens Cajuste, le milieu de terrain suédois du FC Midtjylland qui est également admiré par l’équipe de Ligue 1 rennaise.

Bataille pour Jens Cajuste alors que Rennes lutte pour conclure un accord

Newcastle United et Brentford s’apprêtent à se battre pour Jens Cajuste

Rennes envisage de recruter Cajuste pour remplacer Eduardo Camavinga, poursuivi par le Real Madrid et le Bayern Munich. Manchester United pourrait également être intéressé, mais Rennes souhaite aligner un remplaçant avant la conclusion de tout accord de vente de Camavinga.

RMC Sport a rapporté que Rennes avait maintenant rejeté deux offres pour le joueur et que les pourparlers étaient dans une impasse, ce qui a conduit Newcastle de Steve Bruce et Brentford de Thomas Frank à entrer dans la bataille pour la signature de Cajuste.

L’intérêt de Newcastle dépend du déménagement de Joe Willock

Steve Bruce avait prêté le jeune d’Arsenal Joe Willock pour la seconde moitié de la saison dernière et le joueur a impressionné Bruce voulant négocier un accord permanent pour le joueur. Cette décision semble appartenir à Mikel Arteta et Arsenal, qui n’ont pas encore confirmé ou infirmé si Willock sera dans leurs plans pour la prochaine saison de Premier League. Si Willock n’est pas possible, Bruce peut se tourner vers Cajuste comme alternative viable.

Brentford cherche à se renforcer avant ses débuts en Premier League

Après sa victoire en finale des barrages du championnat, Brentford souhaite renforcer son équipe alors qu’il se prépare à faire sa première apparition en Premier League et Cajuste pourrait faire le plein. Il n’a que 21 ans mais a de l’expérience au plus haut niveau dans d’autres pays et cinq sélections pour la Suède.

Rennes pourrait encore revenir avec une troisième offre pour le joueur, mais s’ils échouent à nouveau, Brentford et Newcastle seront prêts à voir s’ils peuvent conclure un accord.

