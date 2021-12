Newcastle United et Norwich devraient tomber alors que Burnley, Watford, Leeds United et Southampton regardent nerveusement par-dessus leurs épaules dans le tableau

La campagne de Premier League est maintenant en décembre et cela signifie que les 20 clubs en compétition feront le point sur le déroulement de la saison jusqu’à présent.

Malheureusement pour une poignée de clubs, la réalité commence à se faire sentir qu’ils sont susceptibles d’être impliqués dans une bataille de relégation à la fin de la saison.

Plusieurs managers de Premier League regarderont la table avec une réelle anxiété

Compte tenu de la disparité des financements proposés entre l’élite et le championnat, cela signifie qu’il n’a jamais été aussi important pour les clubs de préserver leur statut de Premier League et cela signifie qu’ils se battront bec et ongles pour terminer la campagne la tête hors de l’eau.

Dans l’état actuel des choses, deux équipes sont clairement favorites pour faire face à la baisse, selon les dernières cotes de Sky Bet.

Norwich City est l’équipe la plus susceptible de baisser en fonction des cotes de paris.

Norwich comptera sur Teemu Pukki pour les mettre en sécurité

Les Canaries ont connu une reprise de forme sous Dean Smith, mais devraient toujours avoir du mal en fonction de la qualité de leur équipe.

L’équipe nouvellement promue a eu une grande chance de poser un véritable marqueur dans la bataille pour la relégation alors qu’elle affrontait Newcastle United mardi soir, mais n’a pu sauver qu’un match nul 1-1 malgré le fait d’avoir joué 10 hommes pendant 81 minutes de la compétition.

Ce fut un affrontement incontournable pour l’équipe de Smith, mais aussi pour les Magpies qui n’ont remporté aucune victoire en 14 matchs de Premier League cette saison.

.

Les copropriétaires de Newcastle Amanda Staveley et son mari Mehrdad Ghodoussi devraient donner à Howe tout ce dont il a besoin pour aider Newcastle à éviter la relégation

Eddie Howe a apporté certaines améliorations à l’équipe et avec Newcastle qui devrait dépenser gros en janvier, ils pourraient avoir une chance de rester debout, mais pas s’ils ne peuvent pas gagner au tableau.

Le prochain sur la liste est Watford.

Malgré des victoires contre Everton et Manchester United ces dernières semaines, l’équipe de Claudio Ranieri est toujours prête à faire face à un retour immédiat au championnat.

getty

Claudio Ranieri utilisera chaque once de son expérience pour aider Watford à éviter la chute

La mauvaise forme de Burnley les a laissés dans les trois derniers, mais avec le record de résultats de Sean Dyche, ils sont censés éviter la chute malgré le fait qu’ils soient à égalité.

Leeds United, Brentford et Southampton regarderont tous par-dessus les épaules, tandis que Crystal Palace, Everton et Aston Villa pourraient avoir des ennuis avec une mauvaise série de résultats.

Voici les dernières cotes de relégation en Premier League, selon Sky Bet (précis au moment de la rédaction).

Norwich – 2/9

Newcastle – 15/08

Watford – 10/11

Burnley – 1/1

Leeds – 5/1

Brentford – 13/2

Southampton – 13/2

Palais de cristal – 1/10

Everton – 1/10

Villa Aston – 16/1

Brighton – 22/1

Loups – 28/1

Leicester – 66/1

Arsenal – 500/1

West Ham – 500/1

Tottenham – 750/1

Manchester United – 1000/1