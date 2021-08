Newcastle United et Southampton se partagent les points après leur match nul 2-2

28/08/2021

Le à 20:03 CEST

Le match joué ce samedi au Parc Saint-James et qui a affronté le Newcastle et à Southampton il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Les Newcastle United est venu vouloir revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Aston Villa par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Southampton a récolté une égalité à un contre le Manchester United, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Newcastle était en quinzième position, tandis que le Southampton, pour sa part, est treizième à l’issue de la rencontre.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième période a débuté d’une excellente façon pour l’équipe de Newcastle, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Wilson à la minute 55. Cependant, le Southampton réagi dans le concours mettant le 1-1 au moyen d’un but de Elyounoussi à 74 minutes. Cependant, l’équipe locale a pris les devants grâce à un peu de Saint-Maximin à la 90e minute. Southampton par un but sur penalty de Protège-garde dans les derniers instants du match, en particulier en 96, concluant le match avec un score de 2-2 au tableau d’affichage.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Newcastle United a donné accès à Joelinton et Fraser pour Wilson et Willock, Pendant ce temps, il Southampton a donné accès à Redmond, Broja et Diallo pour Djenépo, Che Adams et Romeu.

L’arbitre a donné un carton jaune à Schär et Lascelles par l’équipe locale déjà Walker-Peters, Djenépo et Protège-garde par l’équipe de Southampton.

Avec ce résultat, le Newcastle est laissé avec un point et le Southampton avec un côlon.

L’équipe qui a disputé le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le Manchester United, Pendant ce temps, il Southampton jouera contre lui Jambon occidental.

Fiche techniqueNewcastle United:Woodman, Lascelles, Schär, Fernández, Almiron, Willock (Fraser, min.84), Longstaff, Ritchie, Murphy, Saint-Maximin et Wilson (Joelinton, min.69)Southampton :Mccarthy, Salisu, Stephens, Walker-Peters, Livramento, Romeu (Diallo, min.88), Ward-Prowse, Djenepo (Redmond, min.58), Elyounoussi, Armstrong et Che Adams (Broja, min.71)Stade:Parc Saint-JamesButs:Wilson (1-0, min. 55), Elyounoussi (1-1, min. 74), Saint-Maximin (2-1, min. 90) et Ward-Prowse (2-2, min. 96)