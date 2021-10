Newcastle United intéressé par la signature de quatre joueurs de Manchester United – Man United News And Transfer News

Newcastle United serait intéressé par quatre joueurs de l’équipe première de Manchester United.

Après avoir acquis une nouvelle propriété, les Magpies devraient bientôt faire preuve de leurs forces financières.

Le club a déjà été lié à des joueurs de renom d’autres clubs de Premier League.

Jesse Lingard, Anthony Martial, Eric Bailly et Donny Van de Beek de United font partie des noms envisagés par Newcastle, selon The Mirror.

Le point de vente mentionne l’admiration des Glazers pour Martial, qui a été affichée pendant le mandat de Jose Mourinho.

Le club était réticent à vendre le Français malgré le souhait de Mourinho de le remplacer par Ivan Perisic.

Newcastle pourrait tester les eaux avec Martial en janvier.

Le Français est actuellement dans la hiérarchie pour commencer les matchs à United. De plus, le retour imminent de blessure de Marcus Rashford signifie que les minutes de Martial seront encore réduites.

L’avenir de Van de Beek à United semble toujours incertain, Scott Mctominay et Fred étant les options préférées d’Ole Gunnar Solskjaer au milieu de terrain.

D’un autre côté, Lingard a bien commencé la saison et est utilisé comme remplaçant d’impact par Solskjaer.

Il a marqué le but vainqueur lors de la victoire 2-1 de United sur West Ham en Premier League et a aidé le but de Ronaldo contre Villarreal en Ligue des champions.

L’arrivée de Raphaël Varane fait chuter Eric Bailly plus loin dans la hiérarchie, avec Victor Lindelof le remplaçant de premier choix.

Les liens vers Newcastle ont du sens à bien des égards. Mais Solskjaer hésitera à laisser partir un joueur en janvier alors qu’il cherche à relever un sérieux défi pour le titre cette saison.