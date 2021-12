Il a été confirmé qu’un autre match a été reporté, avec le match de Newcastle United contre Southampton en raison de la myriade de blessures et de cas de Covid qui laissent Eddie Howe avec une équipe gravement épuisée. Il s’agit du deuxième match consécutif des Magpies à être retardé ces derniers jours avec l’annulation de leur match à l’extérieur à Everton le jeudi 30 décembre.

Newcastle United Match contre Southampton

Southampton « Frustré »

Selon Sky Sports News, Southampton a été en contact avec la Premier League pour expliquer ses frustrations face au moment du report alors que l’irritation grandit au sein de la fraternité du football face au retard des matchs annulés.

La Ligue anglaise de football vient d’annoncer que les tests de dépistage du coronavirus n’auront plus lieu dans le but de lutter contre le problème et de réduire sa prévalence.

Les inquiétudes de Southampton reposent sur un éventuel manque de transparence sur le nombre de joueurs blessés et sur le nombre de joueurs testés positifs, les craintes augmentant que les équipes n’utilisent les cas Covid comme raison d’annuler les matchs pendant les crises de blessure.

Premier League confirme le report

Le soir du Nouvel An, la Premier League a confirmé avoir accepté la demande de Newcastle d’annuler le match « car le club n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien) ».

La Premier League a également reconnu que la clarté est importante, mais maintient ce qui suit : « des reports doivent parfois être effectués à court terme, car la sécurité est notre priorité ».

Newcastle aux prises avec les chiffres

Lorsque Newcastle a affronté Manchester United le 27 décembre, ils ont eu la malchance de ne pas remporter une victoire après le match nul 1-1, mais les signes étaient déjà là que les chiffres diminuaient rapidement. Eddie Howe n’a pu nommer que huit remplaçants pour le match, dont deux gardiens, ce qui signifie qu’il manquait un seul au maximum pouvant être utilisé pour un match de Premier League.

Les blessures récentes ont ajouté aux malheurs, avec Allan Saint-Maximin, Ryan Fraser et Callum Wilson tous de nouveaux ajouts à la liste pendant le match contre United et laissant Howe se gratter pour une équipe compétitive.

Photo principale

Intégrer à partir de .