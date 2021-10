Si vous aviez dit aux fans de Liverpool en 2018 que Philippe Coutinho serait confronté à la possibilité d’utiliser Newcastle United comme bouée de sauvetage de carrière en 2021, il y aurait eu une confusion de masse. Car, le Brésilien a brillé si fort dans le Merseyside.

Cela en dit long sur un joueur lorsque la colère est exacerbée à son départ. Et, pour Coutinho, c’était tout à fait le cas lorsqu’il a troqué Anfield pour le Camp Nou. Pourtant, trois ans plus tard, son plus grand moment loin de Liverpool a été de battre Barcelone 8-2 alors qu’il était en prêt au Bayern Munich. S’il y a bien eu un joueur qui avait besoin d’une reprise de carrière, c’est bien Philippe Coutinho.

Newcastle United peut offrir à Philippe Coutinho la plus improbable des bouées de sauvetage

Le transfert de titre

De tous les noms liés aux récents « gagnants de loterie » à Newcastle United, celui de Philippe Coutinho est le plus important. Il pourrait s’avérer être l’acte principal, tout en s’avérant inquiétant également être la version de Robinho des Magpies. Cela ressemble beaucoup à un match de Fifa 22, sans la frustration des problèmes partout où vous regardez, en voyant Coutinho lié à Newcastle. Mais, c’est bien la réalité dans laquelle nous vivons, comme l’a confirmé Christian Falk, de BILD.

Bien sûr, il est encore tôt, et il y a beaucoup de choses à faire pour les nouveaux propriétaires saoudiens à Tyneside – le plus notable, le remplacement de Steve Bruce, dont le limogeage semble inévitable. Cependant, cela ne fait aucun mal de noter quelques noms probables ; des noms qui doivent renaître, comme Coutinho ; joueurs que les clubs doivent décharger, encore une fois, comme Coutinho. Vous regardez autour du marché et le Brésilien est le joueur idéal à cibler. Barcelone a besoin de tout l’argent qu’il peut obtenir, et il pourrait certainement se passer de Coutinho, qui, à son tour, doit désespérément vouloir bouger.

L’ancienne star de Liverpool cochait toutes les cases pour une première grosse affaire. Cela ferait une déclaration d’intention, tout en faisant une différence dramatique sur l’équipe actuelle.

Coutinho a-t-il de meilleures choses en tête ?

C’est très bien si un club veut un joueur, mais la plus grande question est : est-ce que le joueur veut le club ? Coutinho veut-il passer d’un club endommagé, bien que toujours l’un des plus grands clubs de Barcelone, à Newcastle United, actuellement 19e, dirigé par Steve Bruce ? Oui, le projet en vaut peut-être la peine, mais le côté arrogant de Coutinho, que presque tout le monde a, pensera à des choses plus grandes et meilleures en Europe. Le fait est qu’une grosse prise de contrôle ne fait pas instantanément d’un club un géant européen.

Probablement disponible à un prix réduit, il y aura de la concurrence pour Coutinho, et c’est là que Newcastle et les nouveaux propriétaires seront probablement confrontés à une confrontation avec la réalité. S’ils échouaient dans leur poursuite du milieu de terrain, cela donnerait au reste de l’Angleterre une lueur d’espoir nécessaire que les richesses récentes de Newcastle n’égaleront pas le succès instantané. Les Magpies ont décroché le jackpot en dehors du terrain, mais, là-dessus, il y a beaucoup de travail à faire.

