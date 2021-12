Newcastle United remporte la première victoire de la saison en Premier League alors que Joelinton est comparé en plaisantant à Pele, et Burnley perd l’homme vedette Maxwell Cornet à cause d’une blessure

Newcastle United est en bas du classement de la Premier League alors qu’il a remporté sa première victoire de la saison, battant Burnley 1-0.

L’armée de Toon a beaucoup souffert cette campagne, mais elle a maintenant plus à se réjouir car elle a finalement enregistré son premier butin à trois points.

Callum Wilson a marqué le vainqueur pour Newcastle et c’est vital !

Cela pourrait marquer un tournant dans leur saison avec le mandat d’Eddie Howe jusqu’à présent, les voyant perdre une seule fois en quatre matches.

Il y a encore des améliorations à apporter, mais l’ancienne star de la Premier League Dean Saunders a insisté : « C’est le meilleur qu’ils aient joué depuis très, très longtemps. »

Callum Wilson a marqué le seul but du match alors qu’il terminait superbement après que Nick Pope ait laissé tomber le ballon dans la surface de réparation après avoir atterri sur Fabian Schar, qui obtient une passe décisive à son nom.

Burnley, quant à lui, a dû rater une occasion manquée contre ses rivaux de relégation et craindre le pire après une blessure en première mi-temps de Maxwel Cornet.

Une blessure à Cornet a été un coup cruel pour Burnley, qui est à égalité de points avec Newcastle dans la relégation

Ils ont vu Matej Vydra, qui remplaçait Cornet, rater une belle occasion en première mi-temps, tandis que Jay Rodriguez s’est vu refuser un but pour hors-jeu en fin de match.

Mais à la fin, malgré le fait de s’accrocher à la mort, Newcastle a réclamé trois points vitaux.

Un homme qui a impressionné pendant le match était Joelinton, qui s’améliore déjà sous Howe, et un superbe dribble de 60 verges lui a valu des éloges de Saunders.

« Cela semble ridicule mais Pelé m’est venu à l’esprit », a déclaré l’ancien attaquant d’Aston Villa après avoir regardé la superbe course.

« A ses [Joelinton’s] frère est-il ici depuis 18 mois ? Il ressemble à un joueur différent.

Joelinton a eu un bon jeu et a reçu des éloges amusants pour un jeu brillant

« Il a battu quatre joueurs là-bas, à partir de rien, dans une situation difficile, déplaçant le ballon de son pied gauche à son pied droit.

«En gardant à l’esprit qu’il doit mesurer 6 pieds 6 pouces et qu’il a couru 60 mètres, il a battu quatre joueurs. Je me suis dit : « si ça marche, c’est l’objectif de la saison ».

Plus tard, Saunders a confirmé que sa comparaison était une blague, mais a doublé ses éloges pour l’as des Magpies.

« La langue dans la joue », a-t-il confirmé. « 40 millions de livres sterling – une bonne affaire. Si vous aviez vu ce labyrinthe, c’était incroyable. Il a un peu confiance en lui.

«Je me sens toujours désolé pour les gros attaquants qui mesurent 6 pieds 6 pouces parce que lorsqu’ils sont mauvais, ils ont l’air deux fois plus mauvais. Ils ont l’air maladroits et ils ne peuvent pas courir. C’est dur pour eux.

« Le seul conseil que vous puissiez lui donner est de ‘travailler vos chaussettes’ et les fans lui ont pardonné ses erreurs. Il essaie.