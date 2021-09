Newcastle United sauve un point contre Leeds United (1-1)

17/09/2021 à 23:04 CEST

Le match joué ce vendredi dans le Parc Saint-James et qui a affronté le Newcastle et à Leeds il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Newcastle United est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-1 lors du match précédent contre Manchester United. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Leeds United il a été battu 0-3 lors du dernier match qu’il a joué contre le Liverpool. Après le tableau de bord, l’ensemble des Newcastle est dix-huitième après la fin du match, tandis que le Leeds United est seizième.

La première mi-temps du duel a commencé face à face pour l’équipe de longe, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Raphinha à la 13e minute. Newcastle avec un peu de Saint-Maximin quelques instants avant le coup de sifflet final, à la minute 45, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Dans la deuxième partie à la fois le Newcastle et le Leeds Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

A partir de cette saison, vous pouvez suivre toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Newcastle United a donné accès à Fraser, Krafth et Murphy pour Almiron, Manquillo et Joelinton, Pendant ce temps, il Leeds a donné accès à Roberts, Summerville et Shackelton pour James, Raphinha et Ayling.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, deux pour Ritchie et Almiron, de l’équipe locale et deux pour Rodrigue et sapin junior, de l’équipe visiteuse.

En ce moment, le Newcastle il reste deux points et le Leeds avec trois pointes.

Le lendemain de la compétition affrontera le Newcastle United loin de chez lui contre lui Watford, Pendant ce temps, il Leeds United affrontera dans son fief devant le Jambon occidental.

Fiche techniqueNewcastle United:Darlow, Lascelles, Hayden, Clark, Manquillo (Krafth, min.81), Ritchie, Longstaff, Willock, Joelinton (Murphy, min.91), Almiron (Fraser, min.62) et Saint-MaximinLeeds United :Meslier, Cooper, Ayling (Shackelton, min.89), Junior Firpo, Dallas, Phillips, Klich, Rodrigo, Raphinha (Summerville, min.68), James (Roberts, min.61) et BamfordStade:Parc Saint-JamesButs:Raphinha (0-1, min. 13) et Saint-Maximin (1-1, min. 45)