Newcastle United serait relégué « serait drôle », déclare Simon Jordan, mais un expert ressentirait pour les fans de Magpies qui seraient « des dommages collatéraux »

Simon Jordan insiste sur le fait qu’il rirait si Newcastle United était relégué, mais admet qu’il serait désolé pour les fans s’ils tombaient au championnat.

Les Magpies n’ont remporté qu’un seul match depuis la nomination d’Eddie Howe le mois dernier, après avoir également fait match nul et perdu deux depuis que l’ancien patron de Bournemouth s’est vu remettre les rênes à St James ‘Park.

Howe n’a supervisé qu’une seule victoire en cinq matchs à la tête de Newcastle

Les matches ne sont pas plus faciles non plus, avec des affrontements contre Liverpool, Man City, Manchester United, Everton et Southampton dans une série de matchs qui pourraient avoir une grande incidence sur leurs chances de survie.

Une énorme fenêtre de transfert en janvier est nécessaire pour que les Toon survivent et les nouveaux propriétaires milliardaires fourniront sûrement les fonds pour cela.

Une décision pour le défenseur de l’Atletico Madrid Kieran Trippier était à l’ordre du jour, tandis qu’une multitude de grands noms ont également été liés à des déplacements à Tyneside.

Jordan, cependant, admet qu’il trouverait humoristique si le club le plus riche du monde descendait au deuxième niveau – rire à haute voix drôle, même.

S’exprimant lors de l’émission White and Jordan, l’expert de talkSPORT a déclaré : « Les gens disent que c’est une tragédie absolue si Newcastle est relégué… ce n’est pas une tragédie – c’est drôle !

Newcastle croupit en zone de relégation

« Newcastle va rebondir parce qu’ils auront les ressources.

« Je trouverais ça drôle mais pas à long terme parce que j’aime les fans de Newcastle et je veux qu’ils réussissent.

« Je me moque du modèle de propriété – je veux qu’ils aient le moins de succès possible.

«Je n’aime pas la nature de celui-ci ou ce qu’il représente. Je ne pense pas qu’ils soient dans le meilleur intérêt du football et de tout un tas d’autres choses.

« Je pense que beaucoup de gens le feraient aussi [laugh out loud], mais pas pour les fans, ce serait des dommages collatéraux.

Jordan ne ressent aucune sympathie pour les propriétaires de Newcastle, cependant

Newcastle semblait avoir franchi un cap après avoir devancé ses rivaux de relégation Burnley le 4 décembre.

Mais une deuxième mi-temps désastreuse lors de leur prochain match contre Leicester – une défaite 4-0 à l’extérieur – a conduit à un sentiment de naufrage familier.

L’équipe de Howe se trouve désormais à trois points de la sécurité, au-dessus de Norwich, le plus bas du classement, à la différence de buts, avec Liverpool jeudi soir.

