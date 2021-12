Newcastle United sur le point de signer Kieran Trippier

Luke Edwards de The Telegraph a rapporté que Newcastle United se rapprochait de la signature du défenseur de l’Atletico Madrid Kieran Trippier et espère conclure un accord pour l’ancien homme de Tottenham Hotspur au cours des sept prochains jours alors qu’ils cherchent à renforcer leur offre de éviter la relégation de la Premier League.

Newcastle United conclut un accord avec Kieran Trippier

Eddie Howe cherche à se renforcer pour la lutte pour la relégation

Trippier aurait été impatient de quitter l’Atletico Madrid à l’été 2021 avec Manchester United montrant de l’intérêt pour le défenseur, mais ils n’étaient finalement pas disposés à respecter la valorisation de 40 millions d’euros des clubs espagnols du joueur.

Maintenant, les nouvelles richesses de Newcastle United sont prêtes à être dépensées et Trippier est l’un des joueurs sur le radar du patron de Toon, Eddie Howe. Trippier a 31 ans et son contrat actuel à Madrid expire en 2023, ce qui signifie qu’ils pourraient désormais être prêts à écouter des offres de l’ordre de 30 millions d’euros.

Selon Marca.com, les nouveaux propriétaires de Newcastle seraient prêts à offrir à Trippier un salaire de 8 millions d’euros par an.

Inflation

Un problème auquel Newcastle sera confronté dans ses tentatives de recruter de nouveaux joueurs sera que les équipes sont susceptibles de gonfler les prix des cibles potentielles sachant que le club du Nord-Est a l’argent à dépenser. Les agents considéreront Newcastle comme un emplacement de choix pour leurs clients et cela pourrait les voir payer trop cher pour les joueurs vieillissants, ils devront donc gérer la situation avec soin.

Le Telegraph rapporte que Nick Hammond, ancien directeur du football au Celtic, a déclaré : « Il y a un prix pour Newcastle et un prix différent pour chaque autre club. Mais nous savons ce qu’il faut faire, la liste des objectifs est là et nous travaillons extrêmement dur pour les finaliser le plus rapidement possible. Tout le monde sait que nous avons besoin de joueurs pour aider ceux que nous avons déjà et plus tôt nous les aurons en janvier, mieux ce sera. »

