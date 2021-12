Newcastle veut maintenant un milieu de terrain qu’Eddie Howe a essayé de signer il y a près d’une décennie

Photo de Visionhaus/.

Selon TeamTalk, Newcastle United souhaite signer Dele Alli de Tottenham Hotspur en janvier.

Alli serait désireux de quitter les Spurs, et le club est prêt à le laisser partir, il semble donc que Newcastle pourrait faire passer celui-ci s’il crachait de l’argent.

Si les Magpies débarquent Alli, nous sommes sûrs qu’Eddie Howe serait absolument ravi. Après tout, le gaffer a déjà admis qu’il avait envisagé de signer Alli à deux reprises.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

BridTV

7097

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

915906

915906

centre

13872

Que dit Howe à propos d’Alli ?

Howe a parlé à The Mirror en 2017 d’essayer de signer Alli pour Bournemouth et Burnley.

« Il arrive tard dans la surface, marque toutes sortes de buts à distance, à bout portant et avec la tête », a déclaré Howe.

« C’est bien de nous voir produire un joueur de ce type dans ce pays.

«Nous l’avons regardé, mais à ce moment-là, nous avons senti qu’il était au-delà de nous – en termes d’argent et probablement de club avec le niveau auquel nous étions.

« Nous [Bournemouth] étaient Championship à l’époque, et nous avons parlé de lui quand nous étions à Burnley [Howe managed the Clarets from January 2011 to October 2012] aussi, mais il nous avait dépassés assez rapidement.

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

Enfin

Près d’une décennie après que Howe a tenté de signer Alli, il semble que le manager de Newcastle soit sur le point d’avoir son homme.

Cependant, plutôt que de faire atterrir un adolescent prodige, Howe aura un joueur qui s’est un peu égaré ces dernières semaines et qui a besoin de beaucoup de coaching et de conseils.

L’homme de Tottenham a tous les talents du monde, mais il n’est plus lui-même ces derniers temps.

Howe peut-il ramener Alli à son meilleur niveau ? Le temps nous le dira.

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Dans d’autres nouvelles, « Nous l’avons fait avec Dele Alli »: Pundit refuse de comparer la cible de Newcastle en forme à la légende du PL