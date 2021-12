Newcastle veut que l’ancien cible de Liverpool, Sven Botman, soit son premier transfert majeur sous de nouveaux propriétaires avec l’accord de la star de Manchester United, Jesse Lingard, également soutenu

Newcastle aurait identifié le défenseur lillois Sven Botman comme la première cible de transfert de la nouvelle ère de propriété à St James ‘Park.

Les Magpies ont finalement remporté leur première victoire de la saison samedi alors que les hommes d’Eddie Howe ont battu Burnley 1-0 à domicile.

Botman a été désigné comme la première signature pour lancer la nouvelle ère à Tyneside

Botman est diplômé de la célèbre académie de l’Ajax et a quitté les géants d’Amsterdam pour signer pour le club de Ligue 1 l’été dernier, dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 7,8 millions de livres sterling.

Le Néerlandais de 21 ans était fortement lié à un déménagement à Liverpool la saison dernière après sa première campagne impressionnante à Lille.

L’Athletic pense que l’équipe française hésitera à vendre Botman en janvier car elle a de bonnes chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Cependant, les champions de France sont à court d’argent pour le moment et il est entendu qu’ils devraient envisager une offre de l’ordre de 40 millions de livres sterling pour leur joueur.

Le Néerlandais a certainement la carrure d’un défenseur central

Newcastle pourrait bien être le club le plus occupé de la fenêtre de transfert de janvier compte tenu de sa nouvelle richesse.

Et Gabriel Agbonlahor estime que les Magpies devraient tout mettre en œuvre pour signer Jesse Lingard, qui s’est retrouvé exclu par Manchester United cette saison.

Il a prospéré pour West Ham avec un prêt de six mois la saison dernière, marquant neuf buts en 16 matches alors que les Hammers scellaient la qualification pour la Ligue Europa.

Agbonlahor a déclaré à talkSPORT: « Si j’étais Newcastle, je regarderais un milieu de terrain défensif et je regarderais Lingard jouer devant Willock en tant que n ° 8

«Ils ont besoin d’un autre joueur qui peut courir avec le ballon, marquer des buts et aider Callum Wilson car ils ne sont pas loin de Newcastle.

« Trois ou quatre des bons joueurs et Lingard seraient parfaits pour eux. Ils ont toutes les chances de rester debout, ils n’ont qu’à rester jusqu’en janvier.

