Newcastle veut un coach média

10/10/2021

Act à 12:19 CEST

Après la confirmation de la nouvelle concernant les nouveaux propriétaires du Newcastle il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur différentes variables liées au club anglais.

Des nouvelles incorporations dans le prochain marché des transferts au pouvoir économique de leurs propriétaires ou aux critiques de la Premier League en raison de la différence avec le reste des clubs. Eh bien, le bruit a également atteint le banc de Newcastle.

Et c’est que selon le ‘The Telegraph’, l’avenir de Steve Bruce en direction de l’ensemble de St James Park il n’aurait pas été assuré et dans les derniers jours il aurait été interdit. Le club anglais pourrait révéler Bruce par un coach au nom plus médiatique, ce qui serait plus en phase avec la situation actuelle ou le contexte actuel du Newcastle FC. Le journal britannique lui-même a donné deux noms.

Les Rangers de Steven Gerrard sont les champions en titre de la Premiership écossaise

| Triangle sportif

Steve Gerrard et Frank Lampard. Deux légendes du football anglais, déjà à la retraite et sur les bancs, qui aiment le fonds d’investissement qui a racheté l’entité ‘The Toon’. Les deux anciens footballeurs, mythiques du début du 21e siècle, ont déjà eu des expériences sur le banc. L’un est félicité pour son excellent travail chez les Rangers en Écosse, l’autre pour son grand contact avec les jeunes talents et la grande confiance qu’il a donnée à de nombreux joueurs locaux pendant son séjour à Chelsea.

Sans aucun doute et malgré les bonnes paroles qui Steve Bruce a reçu du fonds d’investissement, l’avenir du banc de Newcastle est plus que jamais incertain.