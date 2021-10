Newcastle vs Tottenham suspendu au cours de la première mi-temps en raison d’une urgence médicale dans la foule, le fan est désormais «stabilisé» et emmené à l’hôpital

Newcastle vs Tottenham a été suspendu au cours de la première mi-temps à St James ‘Park dimanche en raison d’une urgence médicale dans la foule.

Les joueurs des deux équipes ont alerté l’arbitre Andre Marriner et le personnel médical après que les fans dans les gradins les aient informés de la situation.

Il a depuis été confirmé que le supporter était stabilisé et se rendait à l’hôpital après avoir été éjecté du stade sur une civière.

Le match a été interrompu puis suspendu

Le stade est tombé dans un silence stupéfait

A la 38e minute, Sergio Reguilon a attiré l’attention de l’arbitre pour l’informer de l’incident dans la tribune de l’autre côté du terrain.

Après de brefs moments de confusion, un membre de l’équipe médicale de Newcastle a été vu en train de courir à travers le terrain avec un défibrillateur alors qu’Eric Dier le pressait de le faire.

Marriner a initialement amené les deux équipes sur le côté du terrain alors que le match était suspendu.

Cinq minutes plus tard, il a été officiellement suspendu et ils ont été emmenés dans le tunnel.

Reguilon a été le premier à attirer l’attention de l’arbitre sur l’incident

La foule est tombée dans un silence stupéfait pendant que le personnel médical administrait le traitement.

Le fan a été étiré hors du stade sous les applaudissements peu de temps après.

Les responsables du club de Newcastle ont par la suite confirmé aux médias dans la salle de presse que le fan avait été stabilisé et qu’il se rendait à l’hôpital.

En conséquence, les joueurs ont réapparu et le match a repris.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

