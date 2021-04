Newell de Germán Burgos remporte son premier match après trois nuls

13/04/2021 à 05h06 CEST

. / Buenos Aires

le Les vieux garçons de Newell réalisé par Germán Burgos a remporté ce lundi pour 3-1 à Lanús à l’issue de la neuvième journée de la Coupe de la Ligue professionnelle de football et «el Mono» a ainsi remporté sa première victoire en tant qu’entraîneur de l’équipe Rosario après avoir égalé les trois matchs précédents. L’attaquant de 40 ans José Sand Lanús en tête au tableau de bord, mais Lepra a récupéré avec un but de Jonathan Cristaldo et deux de Jerónimo Cacciabue. Les Old Boys de Newell ont marqué le dernier but à 17 minutes de la fin du match, lorsque Lanús a joué avec dix pour le expulsion de Tomás Belmonte.

Ce n’était pas seulement la première victoire de Burgos en quatre matchs, mais la première victoire de l’équipe Rosario depuis le début du tournoi. Newell’s a terminé onzième de la zone B avec sept points, devant Patronato (avec six) et Sarmiento (sept) et six de Boca Juniors, qui est quatrième et occupe la dernière place de qualification pour les quarts de finale.

Le nouvellement promu Sarmiento est tombé 3-0 contre l’ouragan ce lundi, septième avec douze points, avec deux buts de Juan Garro et un de Francisco Ramírez.

Le leader de la Zone A est Vélez Sarsfield avec 19 points, suivi de Lanús avec 16, Unión avec 14 et Boca Juniors avec 13. Vélez, mené par Mauricio Pellegrino, a perdu ce lundi 2-0 contre l’Atlético Tucumán avec des buts d’Óscar Benítez et Augusto Lotti. Les tucumanos ont terminé neuvième avec 12 points.

Zone A

Colón de Santa Fe mène la Zone A avec 20 points malgré sa défaite contre River Plate, désormais deuxième avec 15. El Millonario s’est imposé 3-2 et est l’escorte du leader grâce à la différence de buts (+8). Les Estudiantes de La Plata (+5) et le Racing Club (+1) ont le même score et occupent les places qualificatives pour les quarts de finale.

Estudiantes a battu Aldosivi mené par Fernando Gago et le Racing de Juan Antonio Pizzi a remporté la classique interzonale en battant Independiente 1-0 avec un penalty dans le temps additionnel. San Lorenzo, qui a battu le Platense récemment promu 2-4, est cinquième par 14 points.