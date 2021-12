Newey : Nous n’aurions pas gagné sans la voiture de sécurité

Adrian Newey connaît une chose ou deux sur la conception de voitures de championnat du monde de Formule 1, la Red Bull RB16B de cette année écrite par son équipe étant sa 11e création à remporter le titre, mais il admet que la chance et la voiture de sécurité ont aidé Max Verstappen à remporter le titre.

Mais celui-ci a été l’une des batailles les plus difficiles que le gourou du design Red Bull ait connues au cours de son illustre carrière – en tant que concepteur de F1 prééminent au cours des trois dernières décennies – mettant fin à la domination de Lewis Hamilton et Mercedes.

Le titre a été décerné dans le tout dernier tour d’un Grand Prix d’Abou Dhabi très controversé, lorsque Verstappen, avec la RB16B en pleine forme sur des pneus Pirelli Soft frais, s’est frayé un chemin devant la Mercedes W12 de Hamilton sur des Hards vieillissants. Mais il a bien failli disparaître dans la nuit.

Newey a rappelé dans une interview avec Sky F1 : « Dans les tours avant la voiture de sécurité, on aurait dit qu’elle nous échappait. Inévitablement, vous commencez à penser à l’année et à ce que nous aurions pu faire. Quelques moments malchanceux.

Newey : Max l’a bien mérité dans l’ensemble

« Copse en particulier qui, personnellement, me ronge encore beaucoup ce qui s’est passé là-bas. Et puis la voiture de sécurité est arrivée. Nous avons eu de la chance dans ce sens. Il n’y a pas deux manières à ce sujet, nous n’aurions pas gagné sans la voiture de sécurité

« Mais si je réfléchis – et bien sûr, je suis partial, je sais – je pense que Max le méritait amplement dans l’ensemble », a expliqué Newey; une opinion partagée par la plupart des neutres qui ont assisté à la grande campagne de cette année.

Newey, 62 ans, a une longue et illustre histoire en tant que l’un des concepteurs de voitures les plus performants du sport. On pourrait penser que cela deviendrait plus facile avec l’âge et l’expérience, mais il a admis que la bataille épique de cette année avait été la plus difficile de toutes.

« Celui où je me suis probablement rapproché d’une crise cardiaque et de perdre connaissance par la suite. J’en ai eu d’autres qui sont allés à la dernière course mais jamais au dernier tour », se souvient Newey.

Bien qu’on puisse en dire beaucoup sur la RB16B, c’est Verstappen qui en a fait la machine à gagner qu’elle était en 2021 avec dix victoires de l’as néerlandais et une pour le nouveau venu dans l’équipe, Sergio Perez.

Il a fallu un génie au volant pour livrer le résultat à Yas Marina dans la nuit, et à Verstappen, ils ont un chauffeur qui a fortement impressionné Newey qui a également travaillé avec Alain Prost, Ayrton Senna, Jacques Villeneuve, Damon Hill, Mika Hakkinen et Sebastian Vettel.

Newey : Il n’y a pas de faux-semblant avec Max, il vient juste d’entrer, s’en sort

À propos de Verstappen, Newey a jailli : « C’était incroyable… absolument incroyable. Il a un tel talent, une telle motivation et il est encore si jeune. Il est encore sur une courbe d’apprentissage abrupte. Il est juste incroyable. Et ce qu’il y a de mieux avec lui, c’est qu’il est tellement facile de travailler avec lui. Il n’y a pas de faux-semblant, il vient juste d’entrer, il s’en sort.

La Red Bull de cette année était peut-être la RB17, mais c’était plutôt une évolution de la voiture de l’année dernière selon Newey : « Pour revenir un peu en arrière lorsque nous sommes passés de la RB15 de 2019 à la RB16 l’année dernière, il y avait certaines choses sur la voiture que nous n’avons pas bien compris.

« Même avec le programme de soufflerie et tous nos outils de simulation, il y a encore des choses qui peuvent vous faire trébucher, et c’est exactement ce qui s’est passé au début de 2020.

« Il a fallu un peu de temps pour régler ces problèmes. L’avantage de cela, comme c’est souvent le cas, est que vous apprenez des choses que vous n’auriez pas autrement. Vous apprenez plus des erreurs que lorsque vous faites les bonnes choses.

« Cela nous a été très utile pour ce que nous avons fait au cours de l’hiver, et ces développements nous ont amenés là où nous en sommes maintenant », à savoir Verstappen est le champion du monde F1 de Red Bull 2021, a expliqué Newey.

Newey : À la sortie du test, nous avons estimé que nous disposions d’un package compétitif

«Je pense que ces changements nous ont permis de faire un pas en avant raisonnable. Quand nous sommes arrivés à Bahreïn, il semblait que nous avions assez bien lu le règlement sur les restrictions aérodynamiques.

« Checo, bien sûr, n’avait pas conduit la RB16, mais Max a immédiatement senti que la nouvelle voiture était une étape décente par rapport à la précédente et était très complémentaire.

« À la sortie du test, nous avons senti que nous avions un package compétitif, mais vous ne savez jamais vraiment où cela va être. Vous ne savez pas dans quels modes de moteur les gens fonctionnaient, dans quelle charge de carburant ils avaient et ainsi de suite, essayer avant la saison de comprendre où vous en êtes vraiment est un champ de mines.

« Il a fallu le Grand Prix de Bahreïn pour confirmer que oui, étaient compétitifs. Nous n’avons pas gagné celui-là, mais ça a été serré depuis lors », a ajouté Newey

Ainsi s’est terminé le dernier chapitre d’une formule dominée par Mercedes pendant près d’une décennie, balayant tous les titres des constructeurs F1 de la première ère turbo-hybride depuis 2014, avec 2021 entaché pour eux par Verstappen et Red Bull écrasant la couronne des pilotes à la toute fin de ce chapitre.

Les voitures gagnantes du titre F1 de Newey incluent : 1992 Williams FW14B, 1993 Williams FW15C, 1994 Williams FW16, 1996 Williams FW18, 1997 Williams FW19, 1998 McLaren MP4/13, 2010 Red Bull RB6, 2011 Red Bull RB7, 2012 Red Bull RB8, 2013 Red Bull RB9 et Red Bull RB16B en 2021.

