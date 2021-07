Newgarden brise la malédiction de Penske avec une victoire à Mid-Ohio · .

Après deux défaites angoissantes consécutives, la troisième fois a été le charme pour Josef Newgarden de remporter sa première victoire de la saison IndyCar 2021. Newgarden a remporté une victoire écrasante lors de la course de dimanche au Mid-Ohio Sports Car Course, menant 73 des 80 tours pour sa première victoire et celle de Penske en 2021.

Terminer un tour complet sous drapeau vert s’est avéré un défi au début de la course. Le premier des deux avertissements sur le parcours complet n’est intervenu qu’à deux virages de la course, lorsque Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe et le retour de Felix Rosenqvist ont été impliqués dans un incident de réaction en chaîne.

Moins d’un tour après la reprise de la course, Will Power est parti en tête-à-queue tout en se battant contre Scott Dixon pour la position. Il a ensuite lancé un nuage de fumée alors qu’il tentait de se remettre sur la bonne voie – ce faisant, Ed Jones n’a pas pu éviter de heurter Power au-dessus de la crête aveugle au virage cinq. Jones et Power ont tous deux pris leur retraite en raison de dommages et ont été emmenés au centre de soins de l’intérieur du champ et autorisés.

Après le premier carnage, Newgarden a dominé les débats – tout comme il l’a fait lors de la deuxième course à Detroit, et tout comme il l’a fait à Road America, pour avoir de la chance les deux fois. Il n’a concédé la tête que lors des deux fenêtres de routine pour les arrêts aux stands, où Newgarden s’est arrêté aux tours 30 et 53.

Colton Herta a terminé deuxième dans le premier relais de la course, mais un problème de débit de carburant lors de son premier arrêt au stand l’a fait perdre la commande. Marcus Ericsson a hérité de la deuxième place, mais Newgarden a mené jusqu’à 8,6 secondes au milieu de la course.

Ce sentiment écoeurant de déjà-vu a dû s’attarder dans le cockpit de la voiture de Newgarden, cependant, une fois qu’Ericsson a fermé à moins de 3,5 secondes avec dix tours restants. Son rival de Ganassi a poussé fort pour réduire l’écart à moins de 1,5 seconde avec deux tours à faire, et la paire a été séparée de moins d’une seconde dans le dernier tour.

Mais cette fois, Newgarden a finalement conclu l’accord sur sa première victoire tant attendue de l’année, repoussant Ericsson à la ligne de 0,879 seconde. La deuxième place d’Ericsson marque son deuxième podium en quatre courses, après sa première victoire lors de la première course à Detroit.

Un excellent travail dans les stands a aidé le leader du championnat Alex Palou à se hisser à la troisième place lors du dernier relais, et il a pu s’éloigner pour s’assurer la dernière place du podium – et étendre son avance au championnat sur Patricio O’Ward, qui a eu du mal lors du dernier relais sur le pneus composés alternatifs – mais a pu consolider une huitième place, un excellent résultat après avoir pris la 20e place sur la grille lors du premier relais.

Scott Dixon a terminé en tête d’une bataille de six voitures pour la quatrième place. Alexander Rossi a marqué son meilleur résultat de l’année en cinquième. Le natif de l’Ohio, Graham Rahal, a terminé sixième, devant la recrue Romain Grosjean septième, puis O’Ward huitième et Santino Ferrucci neuvième, son quatrième top 10 en autant de départs avec Rahal Letterman Lanigan Racing cette année. Takuma Sato a complété le top 10 après que Herta a été contraint de se rendre aux stands pour le service d’urgence dans le dernier tour.

Avec six courses restantes et cinq semaines avant la prochaine course dans les rues de Nashville, Tennessee; Palou mène maintenant O’Ward de 39 points. Le champion en titre d’IndyCar, Dixon, est troisième du classement, à 56 points de son coéquipier Palou. La victoire de Newgarden le place à 69 points de la tête du championnat – et la deuxième place d’Ericsson aujourd’hui le place à la cinquième place du classement du championnat.

La victoire de Newgarden survient à l’occasion du 50e anniversaire de la première victoire de Penske en IndyCar. Avec sa 19e victoire en carrière, Newgarden surpasse Hunter-Reay en tant que pilote américain le plus titré de la série aujourd’hui.

Résultat de la course

PositionCarDriverTeamEngine12Josef NewgardenPenskeChevrolet28Marcus EricssonGanassiHonda310Alex PalouGanassiHonda49Scott DixonGanassiHonda527Alexander RossiAndrettiHonda615Graham RahalRLLHonda751Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda85Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet945Santino FerrucciRLLHonda1030Takuma SatoRLLHonda1114Sebastien BourdaisFoytChevrolet123Scott McLaughlinPenskeChevrolet1326Colton HertaAndrettiHonda1422Simon PagenaudPenskeChevrolet1520Conor DalyCarpenterChevrolet1621Rinus VeeKayCarpenterChevrolet1729James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda1859Max ChiltonCarlinChevrolet1960Jack HarveyMeyer ShankHonda2052Ryan NormanCoyne / RWRHonda214Dalton KellettFoytChevrolet2248Jimmie JohnsonGanassiHonda237Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet2428Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda2512Will PowerPenskeChevrolet2618Ed JonesCoyne / VasserHonda

